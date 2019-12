A vueltas con la intervención inexistente. Al menos para el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco. "Andalucía no está intervenida", afirma con contundencia, desmarcándose así de esa batalla política auspiciada por algunos dirigentes del PP, que han tildado de "golpe de Estado económico" o "155 económico" la decisión del Ministerio de Hacienda, dirigido por la ex consejera socialista María Jesús Montero, de negar a la Junta su salida a los mercados financieros por el desvío del déficit en 2018.

Pero para Velasco no hay intervención del Estado en Andalucía. Y no la hay porque la comunidad autónoma "no está en quiebra", recalca el consejero. "No está en suspensión de pagos, tiene recursos para seguir funcionando perfectamente y para ejecutar los proyectos de inversión contemplados en los presupuestos", ha explicado el titular de Economía en una entrevista en eldiario.es

Velasco prefiere hablar de "modificación". Esto es lo que supone, a su juicio, la misiva enviada desde el Ministerio de Hacienda, porque cambia "las condiciones en las que el Gobierno andaluz puede funcionar desde el punto de vista financiero", dice el consejero.

"La palabra intervención suena muy fuerte", ha advertido Velasco. Y al contrario que otros miembros del Ejecutivo que preside Juanma Moreno, para él "no es conveniente utilizarla", ya que una intervención se produce "cuando hay un desastre financiero en una institución pública o privada, y no es el caso de Andalucía, que tiene recursos para seguir funcionando perfectamente", asegura el consejero de Economía.