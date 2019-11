Susana Díaz asegura que la Junta nunca retiró la acusación particular

La ex presidenta de la Junta Susana Díaz ha intervenido este jueves en un programa de televisión en lo que supone su primera evaluación de la sentencia del caso ERE dos días después de su publicación, y lo ha hecho para recordar que ella ya pidió perdón y lo volverá a hacer. "No basta con no enriquecerse, sino que hay que poner los controles para que no vuelva a ocurrir", ha declarado Susana Díaz en La Sexta, a la vez que el PP andaluz se sumaba a la petición de su dimisión. La secretaria general del PSOE andaluz ha calificado lo sucedido de "lamentable y bochornoso".

La socialista ha defendido que ni ella "ni Pedro" tienen que ver nada con el caso. "Es irracional", ha añadido, y ha adelantado que su intención de presentarse a las primarias socialistas para seguir en el cargo se mantiene.

La ex presidenta ha recordado que la Junta nunca se retiró como acusación del caso de los ERE, como sostiene el vicepresidente actual de la Junta, Juan Marín, y el presidente Juanma Moreno. En un auto del 17 de octubre de 2018 se explica que esta acusación se reserva el derecho de solicitar la devolución del dinero en otras piezas de la macrocausa. Y es que, como ha subrayado, la mayor parte de las ayudas, consideradas ahora fraudulentas, fueron cobradas por los más de 6.000 trabajadores afectados por ERE en Andalucía. "El Gobierno del PP ha seguido realizando los pagos de estas prestaciones", ha indicado Díaz. Ninguna instancia judicial solicitó la suspensión de los pagos, que en la actualidad se siguen realizando todos los meses a los beneficiarios que no hayan cumplido los 65 años.

La secretaria general de los socialistas no ha acudido hasta este jueves a un medio a explicarse tras la sentencia que ha condenado a dos ex presidentes de la Junta. Su número dos en el PSOE, Juan Cornejo, salió a valorar el texto ese mismo día. Sin embargo, Susana Díaz ha criticado que el presidente Juanma Moreno interviniese el martes pasado con una declaración institucional.

Este mismo jueves, el portavoz del PP, José Antonio Nieto, se ha sumado a la petición de dimisión de Susana Díaz. "Lo único digno que le queda es no volver a su escaño", ha indicado el parlamentario. Nieto le ha afeado las 72 horas de "silencio inaceptable" de Díaz cuando "fue parte de ese sistema". Además, ha señalado que el Gobierno andaluz va a trabajar para que se recupere "hasta el último céntimo posible". "Susana Díaz no puede dimitir de muchas cosas. Ya la dimitieron los andaluces de la responsabilidad al frente de la Junta", ha señalado Nieto, que ha asegurado que ella ha sido "la beneficiaria de todo este sistema" al "heredar los beneficios de este sistema" y "llegar a la Presidencia de la Junta.

Tras señalar la "cascada" de sentencias que faltan en este caso, ha pedido a los socialistas "más humildad, pedir perdón, asumir la responsabilidad", al tiempo que les ha reclamado que dejen de ampararse en que no ha habido enriquecimiento ilicito y financiación ilegal del partido porque eso es por "el momento". "El PSOE ha sido el único beneficiado con este caso; la Junta y los andaluces, los damnificados", ha apuntado.