Susana Díaz será elegida senadora en julio

Juan Espadas ha iniciado la renovación de los tres senadores que el Parlamento de Andalucía elige para la Cámara Alta. Ello supondrá que Susana Díaz será elegida senadora en el siguiente pleno del mes de julio, de modo que dejará su escaño en el Parlamento antes de las vacaciones. Aunque la ex presidenta aún no ha confirmado este relevo, Espadas ha comunicado que ha realizado esta propuesta de modo oficial. Díaz aseguró hace dos semanas que ella estará donde decida su partido.

La marcha de Susana Díaz al Senado ya había sido adelantada, aunque Espadas confirma ahora que ha puesto en marcha la renovación de los tres senadores. Los actuales son el gaditano Fernando López Gil; la malagueña Marisa Bustinduy, y el sevillano Miguel Ángel Vázquez. El primero en salir será López Gil, que es afín a Díaz y aspira a ser secretario provincial del PSOE de Cádiz, donde los susanistas ya se han reorganizado para disputar el liderazgo a Irene García.

Que Díaz salga y sustituya a una de las personas de su confianza, en vez de a Vázquez, que apoyó a Espadas, es otro logro de negociación del candidato. No cambia un senador, sino que cambian los tres, de modo que cada uno de los afectados puede cantar su propia victoria.

Lo que está previsto en la dirección socialista es que el pleno elija a la nueva senadora en el pleno del 21 y 22 de julio. Se trata de una votación que no conlleva problemas, porque hay un acuerdo entre grupos para elegir a sus senadores de modo proporcional a la representación en la Cámara. De hecho, no se puede votar de modo negativo. En el caso de Díaz, como en ese momento aún será parlamentaria, no tendrá que pasar por una comisión evaluadora que sí analiza las candidaturas si los aspirantes no tienen acta de diputado autonómico.

Susana Díaz marchará al Senado como próximo destino y también dejará de ser parlamentaria y presidenta del grupo parlamentario socialista, aunque este puesto quedará vacante lo que dure la legislatura. Díaz, no obstante, seguirá siendo la secretaria general del PSOE-A hasta que se elija al nuevo líder. Esto ocurrirá este mismo mes de julio si Juan Espadas, tal como parece, es el único candidato.

Habrá terminado, así, la parte más aguda de la transición de poderes en el PSOE. Susana Díaz seguiría siendo la secretaria general hasta el congreso regional, que se prevé en noviembre de 2021, aunque con un líder electo y con poderes de facto. Esto permite que la ex presidenta no tenga que dimitir, sino que se vaya en un congreso ordinario, donde leerá su informe de gestión.

Pedro Sánchez intentó que Díaz dejase paso a otro líder en el PSOE de Andalucía, y una de las propuestas que le hizo para ello es que fuese la presidenta del Senado. Ocurrió en la anterior legislatura nacional, pero la ex presidenta no quiso. Ahora sí entrará en la Cámara Alta, pero como senadora.