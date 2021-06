Susana Díaz enciende las primarias del PSOE con sus acusaciones

A quienes querían primarias, Fernando Rodríguez Villalobos, el presidente de la Diputación de Sevilla, les llamó "malos compañeros", y ya en campaña, Susana Díaz se ha referido a los otros como "palmeros", buscadores de cargos, trepas y, ahora, machistas. No ha mencionado de modo explícito a Juan Espadas, su contrincante, como merecedor de tales apelativos, pero sí a los otros, a quienes no son los de su candidatura. Hasta ahora, la familia socialista había encajado con cierta naturalidad estas acusaciones, pero ha sido la de un supuesto machismo de la organización la que ha terminado por encender las primarias.

El martes pasado, en uno de sus actos diarios, Susana Díaz manifestó que no se deben poner "raseros para unas compañeras que no se ponen para otros compañeros en nuestro partido". "A los que han perdido elecciones se les ha permitido seguir, y si yo gané las elecciones, por qué no. ¿Por qué soy mujer?", se preguntó. Díaz ya se había referido a que Guillermo Fernández Vara pudo repetir como candidato del PSOE a la Presidencia de Extremadura después de pasar cuatro años por la oposición, o Gabilondo, pero nunca había señalado que la causa era su condición masculina.

Una de las primeras en responder ha sido la ministra María Jesús Montero, que le ha recordado a Susana Díaz que ha sido presidenta de la Junta y ahora es secretaria general del PSOE. En las redes internas de los militantes ha corrido un mensaje en el que se recuerdan los cargos públicos y orgánicos que Susana Díaz ha tenido durante 30 años: ha sido responsables de Juventudes Socialistas, concejala, diputada, senadora, parlamentaria autonómica, consejera, presidenta y secretaria general, además de secretaria de Organización.

Las malas relaciones con la organización hizo que en San Vicente se le pidiera identificación a la entrada a Ángeles Férriz, María Márquez y Miguel Ángel Vázquez

Montero le ha replicado que el PSOE lleva por bandera el feminismo y la igualdad y no solo la práctica, sino que la incluye en sus programas electorales, por lo que ha apostillado: "No se puede decir que a alguien se le juzgue por razón de género".

En el equipo de Juan Espadas esperaban que Susana Díaz "bajase al fango", porque consideran que ese ha sido su estilo en las numerosas luchas internas que ha liderado, pero no suponían que fuera a hacer valer su condición de mujer para argumentar que ha ido, obligada, a unas primarias. Aunque no se hubiesen celebrado en este momento, Díaz también habría tenido competidores por la secretaría general en el congreso regional del PSOE-A. Las primarias son obligadas, aunque en algunas ocasiones se han suspendido o no han podido celebrarse por falta de candidatos con avales. El ministro Luis Planas quiso competir con ella por ser candidato a la Junta, pero no reunió la suficientes firmas.

Juan Espadas ha evitado entrar en el debate de acusaciones con Susana Díaz, pero el domingo pasado, en Dos Hermanas, le dejó al recado de que en el PSOE no había un problema de "mando a distancia, sino de falta de audiencia", y es que la ex presidenta ha definido su candidatura como una sucursal de Ferraz, desde donde se dirige al contrincante con un mando.

A los problemas entre los candidatos, se suma también las relaciones complicadas de los contrincantes de Susana Díaz con el comité organizador de las primarias. Lo dirige Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE y mano derecha de la ex presidenta en el partido. El lunes pasado, para entrar en la sede de San Vicente, se pidió al equipo de Espadas que se identificase, puede ser lo habitual al entrar en las oficinas de un partido, pero los requeridos eran Ángeles Férriz, que ha sido portavoz de la Ejecutiva regional; la parlamentaria por Huelva María Márquez, y Miguel Ángel Vázquez, ex portavoz y ex consejero del Gobierno de Susana Díaz.

La acusación de Susana Díaz ha tenido eco en Vox. Su diputado Iván Espinosa de los Monteros ha puesto un mensaje en las redes que dice: "En el PSOE, como buenos progres, son muy machistas. Lo sospechábamos, pero ahora lo confirma Susana Díaz". Y ha tenido la respuesta por el partido de Espadas, que tampoco ha dejado pasar esta participación: "Vox representa todo lo que combatimos. En el PSOE somos personas de izquierdas y feministas, y unidos, todos y todas, conseguiremos que la extrema derecha deje de condicionar las políticas de la Junta de Andalucía. No se entrometa en nuestro proceso de primarias".

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha considerado este miércoles que es "razonable" que la candidata de las primarias abiertas en el PSOE-A Susana Díaz "se pregunte si no tendrá que ver algo su condición de mujer en esa intención de algunos en negarle su derecho a volver a presentarse a la Junta (de Andalucía) representando al PSOE".

"Me parece absolutamente razonable, y opino que, detrás de esa cuestión, su condición de mujer puede estar pesando en alguna medida. Lo afirmo", ha dicho José Fiscal a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento.

Susana Díaz defendió este martes que no se deben poner "raseros para unas compañeras que no se ponen para otros compañeros en nuestro partido", el PSOE, así como subrayó que "a los que han perdido elecciones se les ha permitido seguir", y se preguntara por qué a ella no, si ganó las elecciones. "¿Por qué soy mujer?", cuestionó.

Al respecto de este asunto, y tras señalar que sobre las primarias intenta "no hablar" en un "foro" como el Parlamento andaluz, pero que esta cuestión "trasciende un poco" de ese tema, ya que "se trata de la igualdad", José Fiscal ha reflexionado que, "en la sociedad" actual, "pese a los avances innegables que se han producido en los últimos años, la mujer tiene todavía muchísimo terreno que en justicia le corresponde conquistar, y en los partidos políticos pasa lo mismo".

Ha agregado que en el PSOE "ha habido compañeros, compañeras, que han obtenido unos resultados determinados en elecciones, no han gobernado y no se ha cuestionado que siguieran", y al respecto ha remarcado que Susana Díaz "ha ganado todas las elecciones a las que se ha enfrentado, y no hay aparentemente ninguna diferencia" con esos otros compañeros, de ahí que entienda que "es razonable que se pregunte" si eso pasa por ser mujer.

José Fiscal ha querido aclarar que él alude a aquellos compañeros de partido que "entienden que no debe volver a presentarse" Susana Díaz para volver a aspirar a la Junta "porque, a pesar de ganar las elecciones" autonómicas del 2 de diciembre de 2018, "no gobierna" en Andalucía actualmente.

"Hay quien piensa que eso la invalida para volver a presentarse", ha comentado el portavoz socialista, que ha dicho que él "personalmente" no entiende "por qué" el argumento de que ella obtuvo un resultado positivo en las últimas elecciones andaluzas "no vale para que se vuelva a presentar".

"Eso es lo que quiero decir: no que se le niegue" su derecho a presentarse, "sino que se entiende que no debe ser la candidata porque, a pesar de ganar las elecciones, no gobierna, cuando hay otros compañeros y compañeras que, perdiendo las elecciones, estuvieron en la oposición equis tiempo y luego han accedido a sus respectivos gobiernos", ha añadido José Fiscal. REIVINDICA AL PSOE COMO EL PARTIDO EN EL QUE "MÁS IGUALDAD HAY"

Ha puntualizado que ha querido decir que la "condición de mujer" de Susana Díaz "influye, no que se deba exclusivamente a eso, ni mucho menos". "Creo que la condición de mujer influye, sí, porque en general, en la sociedad, en los partidos; en fin, en el mundo, la mujer todavía tiene mucho terreno que en justicia le corresponde ocupar y a veces cuesta", ha reflexionado.

En todo caso, José Fiscal ha defendido que el PSOE es "el partido en el que, con diferencia en el que más igualdad hay, con toda certeza", pero que él sigue diciendo "que sigue quedando terreno por conquistar". "Nadie ha hecho por la igualdad más que el PSOE", que es "un partido en el que la igualdad entre hombres y mujeres se da como en ningún otro", ha enfatizado el portavoz socialista antes de apostillar que, no obstante, también cree que "sigue habiendo necesidad de reconquistar algún terreno".