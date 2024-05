Toda la oposición pide la dimisión de Erik Domínguez por la presunta filtración de un concurso

El PSOE-A, Adelante y por Andalucía han exigido en el Parlamento andaluz la dimisión del presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, por haber supuestamente facilitado las bases del concurso en el Consorcio de Transportes, que Domínguez pasó luego en un mensaje de audio a un exparlamentario de Ciudadanos. Sólo ha contado con el respaldo de su partido, que en la voz de su portavoz en la Cámara andaluza, Toni Martín, ha acusado al los socialistas de "difamar" por haber destapado las estrategias "pseudomafiosas socialistas" en dicha provincia.

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha señalado que "la clave del caso Érik Domínguez está en saber cuántas veces lo ha hecho antes y, sobre todo, quién de la Junta de Andalucía le ha facilitado las bases para posteriormente adelantárselas a un conocido suyo". "Mucho está tardando Juanma Moreno en decir lo que ha pasado, porque esto ha salido de su Gobierno. Domínguez tenía esas bases porque se las dio alguien de su Gobierno".

Para la dirigente socialista, Domínguez "no puede estar sentado en un escaño como si nada. Habrá que apartarlo preventivamente, pedirle explicaciones y llegar hasta el final, como ellos mismos piden a los demás". La portavoz socialista ha aludido además a la persona que obtuvo finalmente la plaza cuyas bases fueron facilitadas por Domínguez. "Resulta que es el presidente del PP de Mengíbar (Jaén), que fue tres veces el candidato del PP en las elecciones municipales de esa localidad".

Por su parte, el portavoz popular, Toni Martín, ha defendido la "honestidad" de Domínguez, ha denunciado la "estrategia canallesca de difamación" que el PSOE está llevando a cabo contra él, a quien intenta "derribar por haberse convertido en un personaje incómodo" y ahora el siguiente paso de los socialistas es acusarlo "de falsos delitos". "Delitos que no existen", según ha agregado el portavoz del PP-A, apuntando que tanto Domínguez como el partido en Jaén han explicado "hasta la saciedad" que se han hecho públicas unas bases aprobadas por un consorcio, en cuyos estatutos se dice que, tras la aprobación, esas bases "pueden y deben ir acompañadas de la máxima difusión". Toni Martín ha insistido en que Domínguez es un "servidor público honrado y honesto" al que "respalda" todo el Grupo Parlamentario Popular.

Adelante Andalucía ha calificado como "un caso de corrupción clara" la filtración del audio del presidente del PP de Jaén y diputado autonómico, Erik Domínguez, donde le daba a conocer al exparlamentario de Ciudadanos Enrique Moreno la inminente publicación de las bases de un concurso para la elección del gerente del Consorcio de Transportes de Jaén. "Debería dimitir, no estar ni un día más en este Parlamento", ha afirmado la parlamentaria Maribel Mora.

"El PP está absolutamente callado, no hacen absolutamente nada", se ha lamentado Mora, quien ha remarcado una actitud que "en vez de pedir disculpas, el responsable de esta filtración se dedica a decir que va a demandar" por la filtración de ese audio. Con la idea de que se trata de "una auténtica vergüenza", ha inferido que "si el Partido Popular sigue sin hacer nada es que avala esta filtración".

Por su parte la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha insistido que al presidente del Partido Popular de Jaén y diputado autonómico, Erik Domínguez, "debiera dimitir y, si no, alguien le debería decir que se debe marchar". Nieto ha sostenido que "la dimisión es lo mínimo que se despacha en estos casos", con la idea de que debería ser el propio líder del PP en Jaén quien debería considerar que "lo que ha hecho no se hace", y que si hecha esa reflexión no dimite de sus responsabilidades "alguien debería mostrarle la puerta".

La portavoz de Por Andalucía ha augurado que esa exigencia de dimisión "Moreno Bonilla no lo va a hacer como presidente de su partido", para enumerar seguidamente un rosario de actuaciones, entre las que ha incluido "las trampas de las pruebas diagnósticas de educación", la posición sobre las informaciones relativas al patrimonio de la alcaldesa de Marbella, el referéndum sobre el cambio del nombre del antiguo Hospital Militar de Sevilla, y concluir con un lamento sobre "esta manera de proceder escandalosa".