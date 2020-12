'Única’: una cuota fija personalizada, 100% sostenible.

Endesa lanza Única, una revolución en el mercado eléctrico en España, ya que a diferencia de las tarifas tradicionales de luz y gas, se trata de una cuota fija personalizada que se adapta individualmente al consumo de cada cliente. Única se sustenta en el uso de fuentes de energía 100% renovable, no obliga a periodos de permanencia ni incluye penalizaciones, y premia con bonificaciones el consumo eficiente de los clientes.La intención de la compañía es establecer una nueva relación con los consumidores de luz y gas, en la que se compromete a adaptarse a cada modelo de familia y a su forma de vida. Única de Endesa ofrece gratis a los usuarios, sean o no clientes de la compañía, el poder conocer cuál es su cuota personalizada de luz o de gas en solo un par de minutos gracias a los modelos predictivos en su chat de contratación. Tomando como base el histórico de consumo del hogar del usuario, la plataforma analizará y presentará diferentes modalidades adaptadas personalmente a sus hábitos. Cuanto menos consumo tengan, menor será la cuota.Con esta propuesta, Endesa da a los consumidores la libertad de elegir los servicios que quieren incluir en Única. Por ello, ofrece tres modalidades de cuota en función de los servicios que el usuario desea tener incluido o no, como las revisiones de mantenimiento anual o reparaciones. Además, Única sirve como plataforma donde, poco a poco, se irán incorporando servicios de diferentes sectores para hacer la vida más fácil a los hogares.“Única de Endesa cambia la forma en la que hasta ahora las empresas eléctricas se relacionan con sus clientes: apostamos por una cuota personalizada, en la que cada cliente sabe qué va a pagar de antemano y sin penalizaciones. De hecho, es el cliente quien toma el poder y puede reducir su cuota si está dispuesto a consumir más eficientemente. Nosotros le ayudamos en ese camino hacia la sostenibilidad y la reducción de emisiones”, según afirma Javier Uriarte, director general de Comercialización de Endesa.

Bonificaciones

Endesa, en su afán por lograr hábitos de consumo eficientes y de ahorro energético entre los clientes de Única de Endesa, presenta como otra de sus novedades la posibilidad de recibir bonificaciones económicas si se cumplen una serie de sencillos retos mensuales. Estos retos se proponen de forma individual para mejorar hábitos y reducir el consumo de energético. Si el usuario consigue superar el reto mensual, Endesa automáticamente le bonificará económicamente con un descuento en su próxima cuota.

Tarifa ecológica

Además, Endesa se propone seguir avanzando en el desarrollo sostenible de la energía de sus clientes con el fomento del cuidado del medio ambiente. Por ello, la energía eléctrica de los consumidores que contraten esta tarifa procede en su totalidad de fuentes de generación renovables (eólica, solar, hidráulica…), certificadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.Por otro lado, Endesa compensa las emisiones CO2 vinculadas al consumo de gas de los clientes de Única a través de la participación en proyectos forestales que contribuyen a la mitigación del cambio climático, verificados por los principales estándares nacionales e internacionales. Estos proyectos se basan en la reducción de emisiones gracias al efecto sumidero de los bosques, que además mejora la biodiversidad y ayuda a las comunidades en los países en los que se llevan a cabo. Hemos contado con la verificación de VERRA, una organización sin ánimo de lucro de reconocido prestigio en las emisiones de estos certificados y en el riguroso control de los mismos.

Entrevista con Javier Uriarte: “son cuotas adaptadas al consumo real”

Única es una nueva categoría de producto que se basa en la personalización. “Ya no hablamos de tarifas, cada cliente tiene su propia cuota personalizada, ajustada a su consumo real y a los servicios que el interesa incorporar. Gracias a eso sabe qué va a pagar de antemano, sin ajustes dentro de un uso responsable de la energía y sin penalizaciones, ni regularizaciones”, explica el director general de Comercialización de Endesa, Javier Uriarte. Pero, además de la personalización, otro pilar en el que se sustenta Única es que el “cliente toma el poder y puede reducir su cuota si está dispuesto a consumir más eficientemente. Nosotros le ayudamos en ese camino hacia la sostenibilidad y la reducción de emisione”. Con este nuevo producto, toda la luz que consume proviene de fuentes 100% renovables y el gas está libre de emisiones CO2 a la atmósfera. Cualquier hogar qué esté interesado en disfrutar de la tranquilidad de conocer de antemano lo que va a pagar puede contratar Única: “todos queremos ser más responsables y hacer uso más racional y eficiente de la energía;. creemos que cualquier perfil de cliente puede encontrar Única interesante”, asegura Uriarte. Lo que hace Endesa es, a través del chat de contratación, “la herramienta que usamos para identificar y personalizar la cuota que le corresponde a cada cliente, con tres sencillas preguntas”, es ofrecer al cliente la opción que más se ajusta a sus preferencias y características. Después, el cliente puede contratar directamente desde web o móvil (www.unicaendesa.com) o a través de los diferentes canales de atención de la compañía. “Única la puede contratar cualquier hogar que ya esté o no en Endesa y que tenga una potencia contratada inferior a 10kW”, aclara Javier Uriarte. El objetivo de Endesa con esta iniciativa “es establecer un nuevo modelo de relación con los clientes, abandonando los complicados modelos clásicos, donde el cliente toma decisiones e incorpora los servicios que realmente necesita. Pudiendo añadir o quitar servicios de manera sencilla”, recalca su director general de Comercialización.