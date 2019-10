Vox no presenta su enmienda a los Presupuestos andaluces de 2020

Vox no ha presentado la enmienda a los prespuestos de la Junta para 2020. La formación no ha consumado la amenaza anunciada si no avanzaban en un acuerdo, lo que despeja la negociación entre el Gobierno y su socio parlamentario. En el debate fijado para los días 23 y 24 de octubre en la Cámara se debatirán los vetos del PSOE y Adelante Andalucía, que sí han registrado el documento antes de las 12:00, cuando finalizaba el plazo para presentar las enmiendas.

El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, comparece este jueves para dar cuenta de la situación actual, aunque lo hará al mismo tiempo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno. En los últimos días, tanto el representante de la formación de extrema derecha como los conocedores de la negociación en PP y Ciudadanos han reconocido que la negociación ha tenido "momentos tensos" y que, en determinados asuntos "las posturas estaban bastante alejadas".

Lo que está claro es que el acuerdo es un desarrollo del documento que firmaron el pasado junio PP, Ciudadanos y Vox y que tenía vigencia para las cuentas regionales de 2019 y 2020. Las diferencias estaban, hasta hoy jueves, en diferentes interpretaciones de los 34 puntos del pacto del pasado junio y en las garantías de cumplimiento que solicitaba Vox.

El propio consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, se mostró optimista el pasado viernes, tras la presentación del proyecto de cuentas para 2020. Explicó además que las trabas no estaban en materias como la política fiscal. Desde Vox se ha insistido mucho en el control y la reducción del peso de la llamada administración paralela. Hernández ya se congratuló ayer miércoles del avance en las auditorías externas a estas entidades que dan empleo a unas 27.000 personas.