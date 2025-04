Andalucía mantendrá el nivel de alerta 3 hasta tener garantías de que no habrá otro apagón

El Gobierno andaluz no va a pedir al Estado que le devuelva las competencias de emergencia que tiene derivadas desde ayer por la tarde hasta que no tenga "garantías" que de no volverá a producirse otro apagón. Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha mantenido una reunión de coordinación con el Ministerio del Interior y el resto de comunidades autónomas por vía telemática. Hay algunas comunidades, como Murcia, que ya han pedido que ser rebaje la emergencia hasta el nivel 2, lo que significa que la comunidad autónoma recupera sus competencias; Andalucía prefiere seguir en nivel 3 por el momento.

En declaraciones al programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión, el consejero de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha manifestado que "hemos planteado que, antes de tomar cualquier decisión sobre los niveles de emergencia, se nos garantice que no va a volver a ocurrir", ha advertido Sanz, quien ha añadido que en estos momentos no se tiene ninguna certeza de que lo que ocurrió ayer se vuelva a repetir, algo que le corresponde decir al Gobierno.

Sanz ha destacado que Andalucía fue una de las primeras comunidades autónomas en "reaccionar" tras el apagón de ayer al poner en manos del Gobierno la gestión de las emergencias en unas materias "competentes" del Estado como los transportes y la seguridad ciudadana. Sanz ha elogiado, como también lo ha hecho en varias ocasiones el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la coordinación de las administraciones que se ha traducido en que en estos momentos la situación esté volviendo a la normalidad, aunque aún siguen existiendo "pequeñas incidencias".

El consejero ha subrayado que en estos momentos todos los hospitales tienen suministro eléctrico y solo hay alguna incidencia en pequeños consultorios y se ha mostrado preocupado por la situación de la desaladora de Carboneras (Almería), que proporciona "agua de boca" al 80 por ciento del poniente almeriense. No obstenta, ha explicado que el suministro está garantizado para unas horas debido a las reservas disponibles.

Antonio Sanz ha recordado que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha dicho que "no descarta nada" y que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación, por lo que el Gobierno andaluz no va a tomar ninguna decisión sobre el nivel de emergencia si no se le garantiza que "no va a volver a ocurrir" lo que sucedió en la jornada de ayer, una información que está reclamando al ministerio; una vez que se disponga de la información, el Gobierno de la Junta hará un "profundo análisis" de la situación para adoptar la decisión correspondiente.