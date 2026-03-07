Andalucía tendrá una estrategia de salud sexual el segundo semestre del año

Andalucía tendrá este año una estrategia de salud sexual y reproductiva, según ha comunicado a los medios Antonio Sanz, consejero de sanidad, presidencia y emergencias. El documento, que se encuentra en fase de formulación, está previsto que sea aprobado durante el segundo semestre del año en curso, tal y como ha confirmado el responsable autonómico.

Dicha estrategia prevé marcar las actuaciones de promoción, prevención y asistencia sanitaria. El plan está diseñado para ofrecer un alto nivel de salud afectivo-sexual y reproductiva desde una perspectiva de género, ha asegurado Sanz. Esta iniciativa permitiría establecer protocolos para atender con todas las garantías a la mujer en todas las etapas vitales: desde la pubertad hasta la menopausia, incluyendo el parto y la lactancia. Además, el documento espera dar respuesta a las manifestaciones de violencia contra las mujeres en los ámbitos sexual y reproductivo. El titular de Sanidad ha defendido que el Gobierno de Andalucía está comprometido con el impulso de políticas sanitarias elaboradas desde una perspectiva de género que no deje fuera a las mujeres.

Sanz ha asegurado que Andalucía entiende el apoyo a la lactancia materna como una cuestión de salud pública fundamental. Ha valorado que se trata de una experiencia personal pero también social, que tiene un impacto enorme en la salud de la infancia y, por tanto, a futuro, en el conjunto de la sociedad. Los datos actuales muestran que el 62,1% de la población menor de 16 años recibió lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida durante un periodo medio de 8,7 meses, lo que supone una evolución destacable respecto a años anteriores, según ha señalado el consejero. No obstante, según datos de la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia, en Andalucía se observa una importante brecha entre el alto interés de las madres por la lactancia materna y las tasas de mantenimiento práctico durante las primeras semanas de vida del bebé.

Iniciativas andaluzas para el fomento de la lactancia

Durante el XIII Congreso Español de Lactancia Materna, Andalucía ha presentado diversas iniciativas que se están desarrollando para impulsar esta práctica. Entre ellas destaca la formación continua de profesionales o los bancos de leche humana que, según ha subrayado Sanz, garantizan el acceso de la leche materna a todos los bebés prematuros o enfermos que no pueden ser amamantados por su propia madre.

Estos bancos, creados en 2010, han recibido más de 22.000 litros de leche desde su puesta en marcha. Existen además iniciativas como el Proyecto Hera, que estudia el potencial de la leche materna como fuente de información biológica para identificar factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer de mama tras la maternidad. En este proyecto ya han participado 18.000 mujeres.

Actualmente hay 143 centros sanitarios en Andalucía que tienen o están en proceso de conseguir la acreditación de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IAHN), un proyecto que inició UNICEF en el año 1992 (entonces denominada Iniciativa Hospital Amigo de los Niños). Este sello certifica que los centros cumplen el estándar mínimo exigido por la OMS y UNICEF sobre el cumplimiento de los "diez pasos para una feliz lactancia natural", tras una formación para iniciar, apoyar y aumentar la duración de la lactancia materna.