La Atención Temprana se convierte en un conflicto para el Gobierno andaluz a pesar del gasto extra de 105 millones de euros

La prestación del servicio de Atención Temprana a los menores de seis años se ha convertido en un conflicto relevante para el Gobierno andaluz que no consigue acallar las diferencias con un sector sensible que no está de acuerdo con lo que la administración abona por la prestación de un servicio que se hace mediante concierto social. La Consejería de Salud ha tratado de resolver las diferencias con la aprobación de 13 millones de euros de gasto extraordinario para garantizar las sesiones que reciben los niños de hasta seis años con alguna necesidad especial o discapacidad. Para pagar los costes de este servicio, el Consejo de Gobierno ha aprobado una prórroga extraordinaria de los contratos que están en vigor con un período máximo de vigencia de 9 meses siguiendo la excepción recogida por la ley y que permiten la continuidad del servicio. Estos nuevos contratos suponen un compromiso de 13 millones de euros para 2026 (12.805.956 euros exactamente) hasta que entre en vigor el nuevo que se va a licitar próximamente.

Esta prórroga extraordinaria se debe a que las entidades del sector de Atención Temprana recurrieron ante el el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía la licitación que la administración presentó en julio de 2024, lo que ha supuesto la paralización de ese concurso público.De hecho, la Secretaría General de la Consejería de Salud suspendió el procedimiento cumpliendo lo que había decidido este tribunal que estimó parcialmente algunos de los asuntos reclamados. Una vez resueltos todos los requerimientos de este órgano, y de que la Consejería de Salud haya decidido subir el precio de las plazas, la administración está ultimando la licitación que se publicará antes del verano para que los nuevos conciertos entren en vigor en el segundo trimestre de 2026.

Más dinero por plaza

Una de las principales novedades de estos contratos es que la Junta ha aprobado subir el precio medio de las plazas, tal y como demandaba el sector, y lo establece en 30,13 euros, lo que supone una subida del 13,10% respecto al precio anterior. Las entidades que prestan estos servicios llevan tiempo demandando una mejora del precio de las sesiones y han tenido enfrentamientos con la Consejería de Salud al respecto. De hecho, la patronal de los centros de Atención Temprana denunció en octubre de 2024 que el sector corría "riesgo de desaparecer" debido a que la Junta abonaba 28 euros por sesión cuando el coste real del servicio era muy superior.

Pero entienden que esta subida no es suficiente. La Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana ha pedido la "revisión inmediata" del coste estimado por la Junta ya que había advertido "con argumentos técnicos y económicos contrastados" que el coste real del servicio se sitúa más cerca de los 40 euros por sesión. Según denuncia, esta tarifa "no contempla ni el incremento de costes laborales previsto para 2025, ni para 2026, 2027, 2028, ni mucho menos para 2030", por lo que deja al sector en "una situación de extrema vulnerabilidad".

Su demanda se basa en que no pueden mantener abiertos estos centros de atención a los menores si el coste era superior a lo que abonaba la Junta de Andalucía en las plazas concertadas. El nuevo concierto para la prestación de los servicios de Atención Temprana en toda Andalucía tendrá un periodo de ejecución de 24 meses, prorrogables por otros dos años adicionales. El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación presupuestaria para disponer de 105 millones de euros (104.699.098,56 euros exactamente), con los que sufragar el coste del nuevo contrato durante el período inicial de 24 meses. La modificación presupuestaria hace referencia a las anualidades 2026 y 2027 dentro del capítulo de gastos autofinanciados de la Junta de Andalucía.

Desde el Gobierno andaluz defienden que han puesto en marcha distintas medidas para ofrecer la mejor calidad asistencial de este servicio fundamental para los menores y sus familias. Aseguran que se ha aumentado la inversión con un 80% más desde 2018 a Atención Temprana, y que el aumento de la atención a menores es del 50%, al pasar de 23.225 niños atendidos en 2018 a 34.753 niños en 2024.

Además, se han realizado dos millones de sesiones en el conjunto de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) en 2024, tanto concertados como de delegación de competencias, más aquellas sesiones adicionales consideradas como mejoras que aportaron las entidades en sus ofertas. También se han abierto 25 centros CAIT más, varios de ellos en zonas que hasta entonces no contaban con ninguno. Así, actualmente, la red pública está integrada por 209 centros de Atención Temprana, de los que 177 son generalistas, 11 específicos para niños con TEA y otros 21 con competencias delegadas. Otras acciones puestas en marcha son la redacción del Plan Integral de Atención Temprana que verá la luz en los próximos meses, la mejora del Sistema de Información de Atención Temprana Alborada con una inversión de 1,7 millones de euros, la adaptación de una nueva APP para valoración de la calidad del servicio o la incorporación de los agentes sociales y económicos más representativos del sector en los órganos colegiados de coordinación y participación de la atención temprana.

Un asunto sensible

El pulso que mantienen las entidades de la Atención Temprana con la Junta no es el primero que este sector mantiene con la administración andaluza. De hecho, la Atención Tempana fue uno de los principales temas de debate político en las elecciones autonómicas de 2018. Tras más de ocho años de presión por parte de las entidades del sector, en febrero de 2023, el Parlamento de Andalucía aprobaba la Ley de Atención Temprana que garantiza el derecho subjetivo, de todos los residentes en Andalucía, a recibir de la administración las intervenciones necesarias desde los distintos ámbitos, salud, educación, igualdad e inclusión, para todos los menores de 6 años con un acceso gratuito, universal y de calidad.

Esta ley fue aprobada con los votos de todos los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía a excepción de Vox, que se abstuvo en la votación y evitó participar en la "celebración" que organizaron las entidades de la Atención Temprana en la Cámara andaluza con motivo de esta norma.