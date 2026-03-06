La Audiencia Nacional rechaza denuncia contra Óscar Puente por incompetencia territorial

La Audiencia Nacional ha inadmitido la denuncia presentada contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por un presunto delito de homicidio imprudente relacionado con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero. El juez Antonio Piña ha archivado la querella al considerar que este órgano judicial carece de competencia para tramitarla, dado que Puente es un aforado ante el Tribunal Supremo.

La denuncia había sido interpuesta por la Asociación Libertad y Justicia y solicitaba investigar al titular de Transportes por su supuesta responsabilidad en el trágico suceso ferroviario que dejó 46 víctimas mortales en Adamuz. Según han confirmado fuentes jurídicas y adelantó eldiario.es, la Fiscalía Anticorrupción ya había dictaminado previamente que la Audiencia Nacional no era el órgano competente para estudiar esta querella, criterio que finalmente ha seguido el magistrado instructor.

El auto judicial, al que ha tenido acceso la agencia Efe, establece claramente que no existe conexión entre lo denunciado y el ámbito de competencia de la Audiencia Nacional. Además, el juez Piña subraya que la investigación de las causas del accidente ferroviario, así como la eventual determinación de responsabilidades, corresponde al partido judicial de Montoro, que tiene competencia territorial sobre Adamuz, el lugar exacto donde se produjo el descarrilamiento de los dos trenes de alta velocidad.

Falta de competencia territorial y aforamiento del ministro

El magistrado argumenta en su resolución que "la Audiencia Nacional no tiene competencia para el conocimiento de los delitos contra la vida cometidos por imprudencia, salvo en los casos específicos que regula la normativa". En este sentido, el juez señala que ninguno de esos supuestos excepcionales se corresponde con el caso a examen, motivo por el cual resulta inviable la tramitación de la querella en este órgano judicial.

Por otro lado, el auto recuerda que, dada la condición de aforado del ministro Óscar Puente, el Tribunal Supremo sería el único órgano con capacidad para determinar si procede abrir una investigación contra él. Actualmente, un juzgado de Montoro (Córdoba) está al cargo de la investigación judicial del accidente ferroviario, habiendo recibido hasta el pasado 17 de febrero un total de 34 denuncias de víctimas del siniestro.

Rechazo a la conexión con supuestas organizaciones criminales

En su fundamentación jurídica, el juez Antonio Piña también rechaza frontalmente la pretensión de vincular el caso con una supuesta organización criminal. El magistrado considera que en este momento inicial "carece de amparo indiciario alguno" para considerar, aunque sea de forma meramente supuesta, la existencia de tal estructura delictiva. De hecho, el auto califica esta argumentación como "un artificio destinado a atribuir ficticiamente la competencia a un órgano al que no le corresponde, que responder a la realidad de una organización destinada a la comisión de un hecho delictivo de tal gravedad".

Asimismo, el juez descarta cualquier conexión con el caso Koldo, que investiga a antiguos responsables del Ministerio de Transportes. El magistrado fundamenta esta decisión tanto por "la carencia de indicios que permitan esa conexión" como porque no se cumplen los requisitos legales necesarios para establecer dicha vinculación. Estos requisitos exigen que la causa esté en fase avanzada, que los indicios sean consistentes y que exista una petición expresa del Ministerio Fiscal, circunstancias que no concurren en este caso.

La investigación judicial en el juzgado de Montoro

Mientras tanto, la investigación del accidente ferroviario de Adamuz continúa su curso en el juzgado de Montoro. Este órgano judicial ha sido reforzado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante la adscripción de una jueza sustituta, que tramitará otros asuntos ordinarios y colaborará con la magistrada titular en la investigación del siniestro. Esta medida responde a la complejidad del caso y al volumen de trabajo generado por las múltiples denuncias presentadas.

Las 34 denuncias recibidas hasta mediados de febrero provienen de familiares y víctimas del trágico suceso que tuvo lugar el 18 de enero. El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a su paso por la localidad cordobesa provocó una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años en España, con un balance de 46 fallecidos que conmocionó a todo el país.

¿Qué es el aforamiento y cómo afecta a este caso?

El aforamiento es una prerrogativa procesal que establece que determinados cargos públicos solo pueden ser juzgados por órganos judiciales superiores. En el caso de los ministros del Gobierno de España, el Tribunal Supremo es el único órgano competente para instruir y enjuiciar posibles causas penales contra ellos durante el ejercicio de su cargo. Esta figura busca garantizar que altos cargos del Estado sean juzgados por tribunales de máxima cualificación y evitar denuncias temerarias en instancias inferiores.

Por tanto, cualquier denuncia penal contra Óscar Puente, en su condición de ministro de Transportes, debe ser tramitada directamente ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la encargada de determinar si existen indicios suficientes para abrir una investigación formal. La Audiencia Nacional carece de competencia para conocer de estos asuntos cuando afectan a aforados, independientemente de la naturaleza del delito denunciado.

¿Qué competencias tiene la Audiencia Nacional?

La Audiencia Nacional es un tribunal español con sede en Madrid que tiene competencia sobre determinados delitos que, por su naturaleza o repercusión, trascienden el ámbito territorial de una provincia. Entre sus competencias se encuentran delitos contra la Corona, terrorismo, falsificación de moneda, tráfico de drogas a gran escala, blanqueo de capitales y delitos económicos de especial trascendencia. También conoce de delitos cometidos por organizaciones criminales cuando afectan a más de una provincia.

Sin embargo, como ha recordado el juez Piña en su auto, este órgano judicial no tiene competencia para investigar delitos contra la vida cometidos por imprudencia, salvo casos excepcionales específicamente regulados por la ley. En el supuesto del accidente de Adamuz, la competencia territorial corresponde al juzgado de Montoro, mientras que la competencia personal, por razón del aforamiento del ministro, recae en el Tribunal Supremo.

¿Qué consecuencias tiene esta inadmisión para las víctimas?

La inadmisión de la denuncia por parte de la Audiencia Nacional no impide que las víctimas del accidente ferroviario puedan ejercer sus derechos. Como se ha indicado, 34 denuncias ya han sido presentadas ante el juzgado de Montoro, que es el órgano competente territorialmente para investigar las causas del siniestro y determinar las posibles responsabilidades penales.

Por otro lado, si alguna de las partes considera que existen indicios de responsabilidad del ministro Óscar Puente, podría presentar una querella directamente ante el Tribunal Supremo, que sería el único órgano con capacidad para investigar al titular de Transportes. No obstante, la admisión de una querella en el Alto Tribunal requiere la concurrencia de indicios racionales de criminalidad, requisito que debe ser evaluado por la Sala Segunda.

El contexto del accidente ferroviario de Adamuz

El accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz se produjo cuando dos trenes de alta velocidad descarrilaron a su paso por esta localidad cordobesa. El suceso, que se saldó con 46 víctimas mortales y numerosos heridos, constituye una de las tragedias ferroviarias más graves de la historia reciente de España. Las causas del descarrilamiento siguen siendo objeto de investigación tanto por parte de las autoridades judiciales como por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Desde el primer momento, las autoridades activaron todos los protocolos de emergencia y se abrieron diversas líneas de investigación para esclarecer qué pudo provocar el trágico suceso. Las investigaciones técnicas y judiciales avanzan de forma paralela, con el objetivo de determinar si existieron fallos técnicos, errores humanos o deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria que pudieran haber contribuido al accidente.