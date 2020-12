Los nuevos autotest Covid llegarán a cuentagotas a Andalucía

Los nuevos autotest Covid han comenzado a llegar, pero de manera muy reducida, a las farmacias andaluzas, y no estarán disponibles para su dispensación hasta, al menos, la próxima semana; y de manera muy puntual.

“Puede que alguna farmacia haya conseguido contactar directamente con el laboratorio, pero la distribución con normalidad será durante la segunda quincena de diciembre”, explica Ernesto Cervilla, vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.

Con prescripción médica

Los resultados de la nueva prueba, que requiere de receta médica, permitirán conocer la presencia de anticuerpos tras estar en contacto con el virus, pero no arrojarán información sobre la infección activa. Es decir, permitirán conocer si una persona ha superado la enfermedad, pero no permitirá saber si en ese momento sufre la infección, añaden fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

“El test de anticuerpos es de autodiagnóstico, con lo cual se puede hacer en casa. Para su dispensación o compra es necesario contar con prescripción médica. El test necesita una conservación, manipulación e interpretación de los resultados. No sirve para diagnosticar en ningún momento. Es decir, no va a decir en ese momento si eres positivo o negativo del Covid”, aclara Ernesto Cervilla.

Las farmacias andaluzas han recibido ya información con una serie de recomendaciones dirigidas a los pacientes para tratar de facilitar la interpretación de los resultados de esta nueva prueba, ante el riesgo de falsos positivos y/o falsos negativos.

No sirve para decidir esta Navidad

De cara a las fiestas navideñas, este nuevo producto farmacéutico “no tiene utilidad ninguna a la hora de decidir si podemos pasar la Navidad con los abuelos. No sirve porque para ello porque no permite diagnosticar”, advierte Ernesto Cervilla.

“Hay que tener siempre en cuenta que el test de anticuerpos no sirve para diagnosticar. Para diagnosticar están las PCR y los test de antígenos. De hecho, el test de anticuerpos realmente se ha utilizado para hacer cribados a la población, para ver en qué situación está la población”, añade el vicepresidente de CACOF.

¿Cómo se realiza el test en casa?

La prueba consiste en una punción en el dedo de sangre capilar. La muestra se deposita en una plaqueta y puede dar varios resultados, que hay que saber interpretar.

A través de este test se detecta dos inmunoglobulinas IgM, IgG , y la interpretación es diferente si una es positiva, si las dos son positivas, y/o negativas. El precio de este autotest girará en torno a los 20-25 euros. En principio, cada farmacia recibirá dos unidades de este nuevo producto, de modo que no se espera que tenga una incidencia alta.