Coronavirus Andalucía: Importante descenso en el número de nuevos casos, fallecidos y hospitalizados

Andalucía suma este domingo 7 de marzo 904 casos de coronavirus, tras dos días consecutivos por encima de mil, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado once fallecidos, inferior a los 41 de la víspera y a los 13 del domingo pasado.

Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha subido en esta jornada hasta 130,64 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 1,71 puntos superior a la tasa de 128,93 de la víspera.

Esta es la primera jornada en la que la tasa se ve incrementada con respecto al cifra anterior desde el lunes 1 de febrero, cuando subió a 952,2, lo que supuso 61 puntos más que la que se registrada el anterior viernes --entonces en el fin de semana no se actualizaba-- que era de 891,2.

Los 904 casos de esta jornada se registran tras dos días consecutivos con más de un millar de casos, con 1.239 el sábado y 1.270 el viernes, y después de cinco días seguidos por debajo de esa cifra: el jueves se sumaron 985, el miércoles 474, el martes 359, el lunes 610 y el domingo pasado 940.

Sevilla es nuevamente la provincia que más casos ha sumado, con 207, mientras que el resto de provincias se sitúan por debajo de los 200 positivos. Granada ha registrado 162, Almería 141, Cádiz 133, Málaga con 124, Jaén con 57, Córdoba 56 y Huelva 24.

Respecto a los fallecidos, las once muertes de este domingo suponen la menor cifra de decesos desde el lunes 22 de febrero, cuando fallecieron también once personas. En comparación con los últimos domingos, los once fallecidos son ligeramente inferiores a los 13 del domingo 28 de febrero y notablemente inferiores a los 39 del 21 de febrero y a los 44 del día 14.

En esta semana han fallecido 246 personas: once este domingo, 41 el sábado, 50 el viernes, 41 el jueves, 69 el miércoles, 24 el martes y doce el lunes.

En esta jornada, Almería es con diferencia la provincia que suma más muertes. Cádiz, Granada y Huelva registran un fallecido cada una, mientras que Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla no contabilizan defunciones.

Bajan los hospitalizados hasta los 1.320

Andalucía registra 1.320 pacientes hospitalizados por coronavirus, 137 menos que el sábado y 422 menos que hace una semana, de los cuales 346 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), nueve menos que la víspera y 92 menos que hace siete días.

Así lo concreta la Junta de Andalucía en su parte diario de la enfermedad, unos datos que reflejan que se mantiene el descenso de la tercera ola. En los últimos 35 días solo han subido los hospitalizados ocho días.

El descenso de 137 hospitalizados de esta jornada se produce tras bajar en 45 el sábado, 123 el viernes, 92 el jueves, aumentar en dos el miércoles, y caer en dos el martes, 25 el lunes y 150 el domingo de la semana pasada.

Estos datos sitúan a la región lejos de los picos registrados de personas hospitalizadas en la tercera ola el 2 de febrero (4.980), en la segunda el 10 de noviembre (3.478) y en la primera el 30 de marzo de 2020 (2.708).

Los 354 pacientes en UCI hacen que Andalucía esté por debajo del pico de la tercera ola alcanzado el 7 de febrero (735), del de la segunda el 18 de noviembre (528) y del de la primera el 30 de marzo (439), cifra que dejó atrás hace una semana.

254.672 andaluces tienen la vacuna contra el covid completa

La Junta de Andalucía ha administrado hasta el sábado 6 de marzo un total de 932.229 dosis de la vacuna contra el covid-19, y, en concreto, 254.672 personas han recibido ya la vacuna completa con las dos dosis, mientras que 422.885 solo cuentan con la primera.

Por provincias, según indica la Consejería de Salud y Familias en su comunicado diario de la enfermedad, en Sevilla se han administrado un total de 202.901 dosis y 57.687 personas han completado ya la vacuna, mientras que en Málaga, el total de dosis asciende hasta el momento a 160.402 y las personas con ambas ya inoculadas son 43.879.

En Cádiz son 128.400 las vacunas ya administradas y las personas con las dos dosis suman 35.825; en Granada, son 112.636 las administradas y 31.333 las personas con las dos; y en Córdoba, son 111.172 las dosis y 28.149 las personas con la pauta completa de la vacuna contra el covid.

Por último, el total de dosis administradas en Jaén asciende a 83.631, con 21.970 personas con ambas; en Almería, a 71.557 y 19.503 han completado las dos dosis; y en Huelva, la vacunas puestas son 61.530 y 16.326 personas ya tienen puestas las dos.

Según el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas han administrado hasta el viernes un total de 4.471.577 dosis de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Esto representa el 80,1% de las distribuidas, que ascienden a 5.583.955 unidades.