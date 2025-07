Caso Salazar: El ajuste de cuentas en el PSOE llega hasta la Moncloa

Tal y como están las cosas, sólo Francisco Rodríguez, secretario de Organización del PSOE andaluz y alcalde de Dos Hermanas “pone la mano en el fuego por su amigo Francisco Salazar” , uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez desde hace años. Salazar era secretario de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno e iba a ser nombrado adjunto a la nueva Secretaria de Organización del PSOE en el Comité Federal que se celebró el sábado 5 de julio. Pero ese mismo día salieron publicadas unas informaciones periodísticas en las que varias trabajadoras de la Moncloa y Ferraz lo acusaban de acoso sexual.

Como resultado de esas informaciones, Salazar dimitió inmediatamente de su puesto en la Moncloa (este martes lo cesó formalmente el Consejo de Ministros) y renunciaba a su nombramiento en el PSOE. Se ha retirado del todo de la vida pública.

Todas las fuentes socialistas consultadas por este diario argumentan un total desconocimiento de las acusaciones de acoso sexual que se imputan al hasta el sábado todopoderoso Francisco Salazar. Nadie sabía nada y nadie escuchó nada al respecto. Es más, hay varias mujeres (periodistas algunas de ellas) que tuvieron contactos profesionales con Salazar sin sentirse hostigadas. Claro que eso no significa que los hechos denunciados no se hayan producido, si bien no hay denuncia por el momento. Un miembro de la Ejecutiva Federal explica a este medio que, una vez conocida la información periodística, “se actuó bien y lo que está claro es que no se puede cerrar en falso”.

Un viejo socialista explica que en La Moncloa “debe trabajar gente discreta, ¿qué ha pasado en el PSOE para que esto no se cumpla?”, reflexiona también en relación con Ábalos. En este contexto, hay quien destaca la fecha de estas informaciones “es evidente que es fuego amigo”, y que el objetivo es tomar el poder que quede antes de la salida de Pedro Sánchez. “Se está matando por el día después del sanchismo”.

De momento, la Moncloa ha enviado a todos sus trabajadores un correo electrónico recordando los protocolos para denunciar supuestos acosos tras la salida de Moncloa de Francisco Salazar y prevé un curso después del verano para reforzar la concienciación contra actitudes machistas.

Así, invita a que si alguien es objeto de acoso o conoce algún caso, pinche en un enlace en el que se detalla el procedimiento para denunciarlo y que mantiene en todo momento la confidencialidad. Después del verano se prevé organizar un curso para todos los trabajadores en el que además de recordar los canales que existen para actuar ante el acoso, se pretende reforzar la concienciación ante actitudes machistas.