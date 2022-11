La demanda de consultas para el médico de familia sube un 14% en solo dos años

Las consultas de Medicina de Familia se han incrementado un 14% en dos años y las de Enfermería, un 43%. Son dos datos que muestran el fuerte aumento de la demanda, que se suma a un déficit de profesionales que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía intenta combatir. En total, han aumentado en 3 millones las consultas al médico de familia y en 10 millones las de enfermería.

Así lo ha explicado la consejera, Catalina García, en una reunión de 42 equipos de gestión de la Atención Primaria andaluza, en la que ha asegurado a los periodistas que con las medidas adoptadas por su departamento "la tendencia se empezará a revertir en 2025 para muchas especialidades".

En el caso de los facultativos de medicina de familia comunitaria ha precisado que eso ocurrirá desde 2027 y que mientras estará la "continuidad asistencial, que permitirá a los médicos, con apoyo económico, trabajar fuera de horario para atender ese déficit de profesionales".

Preguntada por la principal queja de los equipos sanitarios de falta de personal, ha manifestado que la situación "no fue programada hace años, la formación de un médico son 11 años"; para añadir que no pueden "hacer milagros" y que tenían que haber programado esa formación ante las jubilaciones, que no pueden cubrir.

Hasta 2032 se jubilarán un total de 2.917 médicos de familia, ante lo que Andalucía es la comunidad autónoma que más plazas de especialistas de médico interno residente oferta, un 39% más, y ha incrementado las unidades docentes.

También ha recordado que se aprobó un decreto para permitir que acudan médicos a zonas de difícil cobertura como en la zona de Ronda con más puntos, mayor avance en sus carreras profesionales, mayor acceso a formación y rotar por hospitales de referencia.

En el presupuesto de 2023 se alcanzará un 30% para Atención Primaria, indica la consejera, que precisa que 400 enfermas que entraron por el refuerzo covid para colegios se quedan en Atención Primaria y que las casi 400 enfermeras de enlace con centros residenciales ayudarán con el plan de atención en residencias.