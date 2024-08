"Deberíamos votar todos los españoles porque se cambia la Constitución"

Su conocimiento de Cataluña va más allá de lo que podría considerarse lógico en el contexto en el que nos encontramos. José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta entre 1984 y 1990, tiene en su casa más de quinientos libros dedicados a estudiar su historia, instituciones y modelo de financiación. Está sorprendido y preocupado por el acuerdo de un pacto fiscal en Cataluña que ha firmado el PSC con ERC para investir a Salvador Illa.

-El preacuerdo para la soberanía fiscal de Cataluña que están votando los militantes de ERC¿Es una pelea entre los independentistas a ver quién da más?

-Yo creo que ERC es un partido que quiere tener un sitio en la política nacional y catalana. Y que tienen más visión del tiempo, una mayor concepción de la prudencia histórica. Hay que tener en cuenta que la decisión la van a tomar 8.700 personas.

-Los militantes del PSOE no van a votar

-Yo creo que deberíamos votar todos los españoles porque esto supone un cambio de la Constitución. Supone un atentado contra la Constitución, un atentado contra la igualdad, un atentado contra la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas, un atentado contra contra los fondos de la Seguridad Social de todos los españoles, un atentado contra nuestra vida cotidiana. Deberíamos de votar todos los españoles y no sólo los 8.700 militantes de ERC. Yo no sé cuántos militantes tendrá el PSOE de Sevilla, o el de Jaén, pero a lo mejor tiene más militantes que toda ERC.

-Hay personas de su partido que defienden que este pacto fiscal es lo mismo que se ha hecho a lo largo de la historia. Desde Aznar, que cedió una parte del IRPF.

-Yo nunca estuve de acuerdo, ni lo estoy, con lo que hizo Aznar.

-Históricamente, los Gobiernos han dado el dinero a Cataluña por debajo de la mesa. Ahora se lo dan por encima.

-Yo no diría tanto porque hay controles. La Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas tiene unas reglas que hay que cumplir. Aunque los catalanes han gastado mucho dinero en tonterías.

-Desde Cataluña defienden que deben recibir del Estado en función de lo que aportan

-Una vez me invitaron a un encuentro entre la Fundación Rafael Campalans, que es la del PSC, y la Fundación Ebert, la de los alemanes, para estudiar la financiación. Había allí una muchacha joven que ahora es la directora de la Fundación Felipe González (Rocío Martínez-Sampere) y que entonces era una joven diputada muy nacionalista y ya no lo es. Preguntó cómo repartían la distribución del dinero en los landers alemanes porque había algunos muy ricos, y ciudades como Bremen o Hamburgo que son libres y tienen una alta renta per cápita, y otros con menos poder adquisitivo. El alemán, al principio no entendió la pregunta y luego, se rió. "Esa cuentas no las hacemos en Alemania porque si las hiciéramos no podríamos gobernar el país", le dijo.