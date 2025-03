Un diputado andaluz de Sumar pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales

La debilidad de los acuerdos de Pedro Sánchez con sus socios de Sumar no se queda sólo en el Congreso de los Diputados. A las palabras del Coordinador Federal de IU, Antonio Maíllo, quien ha dejado claro que "rechaza" el aumento del gasto en Defensa, se han sumado las palabras de un diputado de Por Andalucía, la marca andaluza de Sumar, pidiendo al presidente que convoque elecciones al no tener apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. "Si no llevas los Presupuestos Generales del Estado porque no tienes apoyos, tampoco tienes leyes. Por esa regla de tres, convoca elecciones", ha dicho este miércoles José Antonio Delgado en la sala de prensa del Parlamento de Andalucía.

Una postura que no es la oficial de su grupo parlamentario, evidenciando las diferencias internas que tiene esta marca en toda España. Según han confirmado fuentes oficiales de Por Andalucía a este diario, lo que el grupo parlamentario quiere "es que haya presupuestos porque ahí es donde se determina la línea política de España". Delgado, que forma parte de Podemos dentro de la coalición de izquierdas en Andalucía, ha ejercido de portavoz de su grupo parlamentario por segunda semana consecutiva en las habituales ruedas de prensa de la Cámara andaluza de los miércoles.

Hay que tener en cuenta otro detalle relevante. Estas discrepancias graves se producen en el grupo parlamentario andaluz que es un modelo de convivencia de todas las fuerzas de izquierdas que componen Sumar en el Congreso: Izquierda Unida, Espacio Sumar y Podemos.

El portavoz del PP, Toni Martín, ha recordado que en el año 2022 cuando Juanma Moreno no pudo aprobar el Presupuesto de la Junta porque Vox le negó el voto en el Parlamento, "convocó elecciones a los tres meses, porque eso es lo que hay que hacer". Desde el PSOE de Andalucía también se han apresurado en zanjar el debate. La portavoz María Márquez ha defendido que la falta de Presupuestos Generales del Estado se debe "a la irresponsabilidad del PP" que no apoya las cuentas en el Congreso de los Diputados, "a pesar de todo lo que sale perdiendo Andalucía". Márquez ha afirmado que el PP "votó en contra de aumentar las entregas a cuenta para Andalucía en 1.800 millones de euros, además de cambiar el objetivo de déficit que habría supuesto 800 millones de euros más de gasto para Andalucía. No tienen credibilidad".

Márquez ha defendido que su partido trabaja para lograr acuerdos, "ponemos todos los medios para que salga adelante, pero hay que tener en cuenta lo que tenemos delante", si bien no ha querido pronunciarse directamente sobre la conveniencia o no de convocar elecciones generales, "corresponde al presidente del Gobierno tomar esa decisión".

Desde Vox, el portavoz Manuel Gavira ha afirmado que el que no haya Presupuestos "afecta a Andalucía y mucho, en cientos de millones de euros, pero lo que más perjudica a Andalucía son Montero y Sánchez en La Moncloa, claro que quiero que haya elecciones ya porque están haciendo daño y así beneficiaríamos a Andalucía y a España con un nuevo Gobierno".