El disputado voto evangélico

El pasado lunes la publicación Protestante Digital, medio de comunicación de referencia de la Alianza Evangélica Española, informaba de la toma de posesión de Donald Trump con este titular: “Dios salvó mi vida para hacer a América grande nuevamente”. La crónica del juramento del presidente de Estados Unidos empezaba con la oración del ‘Papa’ de los evangelistas de Estados Unidos, Franklin Graham, en la que daba las gracias a Dios por salvar la vida de Trump: “Le has levantado con tu poderosa mano, ahora dirígele, dale tu sabiduría”. Había más datos a continuación, como que Trump juró sobre su propia Biblia, “un regalo que le hizo su madre en 1955 para celebrar su graduación en la escuela primaria dominical de la Primera Iglesia Presbiteriana”.

Donald Trump, un reconocido pecador, ha sido el candidato de la inmensa comunidad evangélica de Estados Unidos y difícilmente hubiese alcanzado la Casa Blanca sin su apoyo. Además, en casi toda América Latina es difícil entender la política sin analizar la variable evangélica, compuesta de miles de iglesias y de influyentes pastores evangélicos que, en algunos casos, son grandes estrellas televisivas o de las redes sociales. Tanto el ex presidente izquierdista de México, el católico López Obrador, como el ex presidente derechista de Brasil, el también católico Jair Bolsonaro, se tuvieron que trabajar a los evangelistas para alcanzar el poder. Los propios predicadores han entrado en política en América y han creado su lobby, la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos. “La Iglesia Católica pierde poder y aumenta el poder de la evangélica. No sé si el poder político directo, pero sí el poder de influencia en la sociedad, escuelas y comunas”, explica Marta Lagos, directora del Latinobarómetro.

Oración del predicador Franklin Graham en la toma de posesión de Donald Trump el pasado lunes

En España, hasta el momento, la influencia política del evangelismo es ínfima, pero las confesiones protestantes han experimentado un espectacular auge en en los últimos quince años, sobre todo vinculado al incremento de la inmigración latinoamericana. Según el Observatorio del Pluralismo Religioso, se habría pasado de los 1.500 lugares de culto evangélico en 2010 a los 4.455 actuales, más de 700 de ellos en Andalucía. Por hacer una comparativa, las parroquias católicas son 23.000 y las mezquitas no llegan a 1.900. Con más de 1.500.000 personas (unas 280.000 en Andalucía) que se confiesan protestantes, según los datos de la Federación de Entidades Evangélicas de España (Ferede), el movimiento evangélico ya supone el 3% de la población.

El cortejo

Los partidos políticos españoles han empezado a cortejar a los seguidores de estos cultos y, sobre todo, a sus pastores, que realizan el papel de consejeros de sus feligreses. El PP ha sido quien más lo ha visualizado, acudiendo incluso a las celebraciones religiosas de una de las mayores iglesias evangélicas de España, el Centro Apostólico Cristo Vive en el barrio madrileño de Usera, cuya pastora es la predicadora colombiana Yadira Maestre. Maestre afirma obrar milagros, es contraria a la homosexualidad y llegó a participar en las últimas elecciones en un mitin de Núñez Feijoo. También el PP andaluz buscó un guiño a la comunidad evangélica cuando puso como candidato de Huelva para el Congreso a Juan José Cortés, padre de la niña asesinada en 2008 Mari Luz y pastor evangélico. Posteriormente, Cortés se alejó de los populares para fundar un nuevo partido político dirigido a los evangélicos, Fiel, constituido en enero de 2024 y que entiende “la Biblia como el manual perfecto para hacer política”.

Pablo Casado asiste a un encuentro en la sede del PP en Granada en 2019 acompañado del pastor evangélico Juan Jose Cortes, que fue parlamentario por Huelva.

Sin embargo, la postura oficial de los evangélicos es pedir a los pastores que no condicionen el voto de sus feligreses. “Los fieles son plurales en sus preferencias políticas, razón por la cual recomendamos que los ministros de culto eviten utilizar su influencia pastoral para condicionar el voto de los creyentes”, afirmaba un comunicado de Ferede difundido con motivo de las últimas elecciones municipales de 2023. Ferede sí se ha pronunciado sobre algunos asuntos públicos mostrándose en contra de la actual ley del aborto, llamando a las autoridades políticas a adoptar una posición de tolerancia cero con el racismo o manifestándose en contra de la propuesta del Gobierno de derogar los delitos contra los sentimientos y creencias religiosas.

El mensaje de los pastores andaluces es apolítico, muy centrado en alabanzas a Dios y conseguir más seguidores, pero no ocultan su oposición a derechos defendidos por una parte de la izquierda y también de la derecha más laica como el aborto, la eutanasia o la libertad sexual. Sus principales esfuerzos, en cualquier caso, los dedican a sobrevivir como iglesia con la aportaciones económicas de sus fieles. Aquí no hay pastores millonarios como el telepredicador americano Kenneth Copeland, que organizó una colecta entre sus seguidores para comprarse un avión privado valorado en 36 millones de dólares. Aunque en nuestro país hay canales que difunden las doctrinas evangélicas como Radio TV Amistad, Tu Pueblo TV o TV Verbo, no tienen gran audiencia y dedican buena parte de su tiempo a pedir dinero a sus espectadores. También está creciendo el fenómeno influencer de las redes sociales y los artistas evangélicos en youtube, pero está a años luz de los de Estados Unidos y Latinoamérica con millones de seguidores.

La antropóloga, investigadora y profesora titular de la Universidad de Sevilla Manuela Cantón explica que “los liderazgos de las iglesias son orgánicos, nacen desde abajo, la rotación de los pastores es continua y el objetivo de esta rotación es evitar, primero, la ruina económica de los líderes, ya que los pastores dedican muchas horas a la congregación y reciben apenas las contribuciones voluntarias de los miembros, pero sobre todo, y precisamente, se trata también de evitar los liderazgos excesivos que comprometan la unidad y provoquen cismas entre las iglesias”.

Las inclinaciones políticas

Miguel Muñoz es uno de esos pastores que, desde El Puerto de Santa María, trata de sacar adelante su congregación, llamada Renuevo. Él resume el desencanto que desde estas iglesias se vive con la clase política: “Con toda la crispación que hay no se encuentran líderes que profundicen en las necesidades de los ciudadanos de viviendas, de pensiones... Asistimos a una batalla de a ver quién gana más votos, quién sale más en la foto”.

Por partidos, el PP parece el más cercano a la comunidad evangélica. La televisión municipal de Jerez, donde gobierna la popular María José García Pelayo con mayoría absoluta, cuenta con un programa específico para esta comunidad, Ventana Evangélica, dirigido por el pastor Antonio Bonilla, cuya biografía contiene un elemento muy común en los predicadores de momento ‘caída del caballo’ y descubrimiento de Dios ya en la madurez.

Los centros de rehabilitación de toxicómanos fueron una puerta de entrada del mensaje evangélico en los barrios marginales

Jerez, con dieciséis congregaciones, cuenta con una de las mayores presencias evangélicas de la región. Con una larga trayectoria en la ciudad, su gran despegue se produjo a finales de los años 80, en lo más duro de la epidemia de heroína. La droga había golpeado con dureza, las calles se poblaron de muertos vivientes, yonquis buscando dosis, e incluso un periódico nacional publicó un reportaje que tituló Jerez, ciudad del ‘caballo’. Las comunidades evangélicas fueron pioneras en abordar el problema e implantaron centros de rehabilitación. El principal, Brote de Vida, que popularmente se conocía como el Culto, empezó a funcionar en 1984 por iniciativa de Andrés Pérez, un pastor de la iglesia bautista de Jerez. A día de hoy sigue funcionando y su terapia consiste en “responder a los problemas que las drogodependencias generan en la sociedad ayudando a que las personas que padezcan este problema (...) tomen contacto con los valores cristianos, para que le sirvan de guía y les ayuden a cambiar de estilo de vida”. Así, la rehabilitación de adicciones (con un éxito limitado) se convertía en un vehículo de evangelización que la Iglesia católica no había sabido ver hasta entonces.

La Iglesia de Filadelfia

De las decenas de congregaciones evangélicas existentes en Andalucía, la más numerosa es la Iglesia de Filadelfia, compuesta principalmente por fieles de etnia gitana. La Iglesia de Filadelfia, llamada así por la ciudad bíblica de Filadelfia que aparece en el apocalipsis y no por la ciudad norteamericana, nació por el contacto de trabajadores españoles en la vendimia francesa con el pastor Clement Le Cossec, que había fundado en Rennes la Misión Evangélica Gitana, que ofrecía a los gitanos ser pastores de su propio pueblo. Sus nuevos discípulos gitanos se instalaron en Sevilla a principios de los años 70 en el Polígono Sur y realizaron un encomiable trabajo de escolarización de los niños gitanos. Se expandieron después por el barrio de La Chana en Granada, Los Almendros en Almería, en la calle rey Don Pelayo en Córdoba, el barrio de La Magdalena en Jaén, en el Torrejón en Huelva, en el Saladillo en Algeciras y en el barrio de Santiago en Jerez. En la actualidad se considera que entre el 30% y el 40% de los 300.000 gitanos que residen en Andalucía pertenecen a esta iglesia evangélica.

La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, descubre una placa en recuerdo de un histórico pastor evangélico de la ciudad

El PSOE ha sido siempre el partido más cercano a las asociaciones romanís y fue el primero en confiar un alto cargo del Estado, la dirección general para la Igualdad y contra el Racismo a una gitana, la cordobesa Beatriz Carrillo. Carrillo, dos veces diputada por Sevilla, es hija de un miembro clandestino del PSOE durante la dictadura que, muy cercano a la Iglesia de Filadelfia, se dedicó a luchar contra el absentismo escolar de los niños gitanos. Ella se pagó sus estudios de Antropología con lo que sacaba de la venta ambulante y de ahí dio el salto a la política.

Pero los partidos de izquierda, ya sean Adelante, Sumar o Podemos, también tienen su atractivo para muchos evangélicos por su defensa de la aconfesionalidad del Estado en todos los ámbitos, algo que está en la letra de la Constitución, pero no tanto en la sociedad. Los evangélicos han mostrado en numerosas ocasiones su incomodidad con que el Rey participe activamente en ceremonias religiosas católicas o por la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la Semana Santa. También están en contra de la fuerte implantación de la Iglesia Católica en las aulas a través de la educación concertada en comparación con el escaso espacio existente para que sus hijos obtengan el mismo trato.

Por contra, el partido que más admira al ‘evangélico’ Donald Trump, Vox, cuyas posiciones morales estarían más cercanas a los preceptos de estas comunidades religiosas, es el más alejado de estas confesiones por su discurso anti inmigración y su proximidad al fundamentalismo católico. En 2023 Vox presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para suprimir la Fundación Pluralismo y Convivencia argumentando que “su actividad se ha limitado a difundir y promover confesiones que son hostiles a la convivencia democrática y atentan contra la dignidad de las mujeres”. La confesión evangélica era una de las beneficiarias de las subvenciones de esta fundación y emitió un comunicado recordando a Vox “nuestra trayectoria histórica en defensa de las libertades y de los derechos humanos, especialmente la libertad religiosa”. La Fundación Pluralismo y Convivencia, donde se encuentran judíos, musulmanes y evangélicos, fue creada por el PSOE de Zapatero y destina a la comunidad protestante poco más de medio millón de euros al año.

La desconfianza hacia la política tradicional de partidos es en las iglesias extrema"

Manuela Cantón ha indagado especialmente en el caso de la Iglesia de Filadelfia y opina que “la desconfianza hacia la política tradicional de partidos es en las iglesias extrema, en consonancia con la desconfianza hacia una sociedad en la que los trazos de antigitanismo son aún sólidos”. Sabe que existe a niveles locales el cortejo político a estas iglesias, principalmente a las iglesias gitanas: “El atractivo no es el ejercido por los líderes del activismo gitano en general, sino por los liderazgos más influyentes y con más poder de convocatoria, que son los liderazgos religiosos de los pastores evangélicos, los candidatos y responsables de zona, todos bajo la autoridad de la Asamblea General de la Iglesia Evangélica Filadelfia”.

En su investigación, Cantón no ha encontrado adoctrinamiento político en estas iglesias, pero sí una paradoja ideológica consistente en “alimentar una tendencia al pensamiento de izquierdas que ampare los derechos sociales de una minoría vulnerable, estigmatizada, dedicada mayormente a la economía informal, con un gran crecimiento demográfico y con unos niveles de renta muy bajos, y a la vez la tendencia aparentemente contraria: una ideología ultraconservadora en materia de valores morales, muy propia de la derecha evangélica norteamericana, que impregnó buena parte del avance evangélico en América Latina y que, de manera mucho menos radicalizada, puede observarse también en las iglesias gitanas: reservas frente a la diversidad sexual, rechazo del aborto o de la eutanasia, concepciones tradicionalistas de la familia, escepticismo ante el cambio climático…”

En cualquier caso, los evangélicos no albergan grandes esperanzas de llegar a ser en nuestro país a corto plazo un actor político que tenga influencia. Álvaro Serrano, miembro del equipo jurídico de Ferede, afirma que “las administraciones desconocen la diversidad religiosa y esto se traduce en diferencias en la financiación, asistencia y enseñanza religiosa o protección de los lugares de culto”.