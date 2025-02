Docentes andaluces afectados por la crisis de Muface: "Me han negado la cita de mi hijo para marzo, las compañías nos están utilizando para presionar al Gobierno"

Sevilla/La crisis sobre la futura cobertura sanitaria de los funcionarios adheridos a Muface continúa, con pequeños avances.

En ese sentido, el Gobierno ha autorizado una modificación en la licitación del nuevo concierto para el periodo 2025-2027, incrementando la prima en un 41,2% con el objetivo de atraer a aseguradoras como Adeslas.

Se trata de una medida que busca resolver tensiones y malestar entre el funcionariado y dentro del propio Ejecutivo.

Más de 300.000 andaluces afectados

Tanto Adeslas, como Asisa y DKV han recosiderado la situación; al mismo tiempo que la nueva licitación va a permitir a los funcionarios elegir anualmente entre atención sanitaria pública o concertada, con una alta preferencia histórica por aseguradoras en lugar del sistema nacional de salud.

No osbtante, en este periodo en el que aún se espera qué ocurrirá en el nuevo pliego, más de 320.000 funcionarios andaluces siguen a la espera en total incertidumbre, y denuncian que algunas aseguradoras están utilizando a los usuarios como arma arrojadiza en la negociación con el gobierno rechanzado las citas médicas a partir de marzo.

"Nos están negando las citas para especialidades para marzo"

Francisco Cobos, portavoz del sindicato Docentes por la pública, considera que "ha habido una negociacion está dando sus frutos por lo que parece que el pliego saldrá el lunes, por la información que nos llega. Pero nosotros vamos más allá, y nos preocupa porque hay que fiscalizar el dinero", apunta Cobos

En palabras del portavoz, sobre el servicio de Muface, que se trata de una atención sanitaria concertada, es decir, fruto de la colaboración pública y privada, "nos estamos encontrando con compañeros que están viendo cómo algunas compañías niegan el servicio para marzo y abril", denuncia Cobos.

En palabras del sindicalista: "sí a Muface, porque es un derecho laboral conquistado, pero el dinero público tiene que estar permanentemente vigilado; y el gobierno tiene que estar vigilante con los servicios que está dando. Veo a compañeros que están siendo utilizados y nos parece que esta compañía está presionando directamente a través de los usuarios", lamenta.

Respecto a las movilizaciones previstas en Andalucía sobre el futuro de Muface, el sindicato se mantiene a favor de todas las concentraciones que se organicen con el objetivo de luchar por el mantenimiento de Muface como entidad.

Del mismo modo, denuncia Pedro, un docente de un centro escolar de Córdoba, una situación similar.

"Los pacientes no podemos ser el parapeto"

Según su testimonio, "pedí cita en mi centro de salud el otro día para dermatología para mi hijo, que está atravesando un tratamiento que se tiene que ir supervisando; y cuando doy el nombre del niño, me dicen que a partir de marzo no me pueden dar la cita. Me han dejado el tratamiento de mi hijo colgado, no veo lógico que no me den un cita. Por lo que veo, están haciendo presión directa mediante los usuarios; por lo que he tenido ya que poner una reclamación a Muface", lamenta Pedro.

No osbtante, Pedro mantiene que afortunadamente la dolencia no es grave, al tiempo que lamenta que ha tenido que "buscar otro médico, con suerte he encontrado otro hueco. Pero qué pasa si fuera un tratamiento contra algo más grave", se pregunta.

En ese sentido, los funcinarios advierten que lo que está sucediendo vulnera sus derechos, por lo que la administración debe hacerse cargo.

Asimismo, Pedro se pregunta qué ocurre con los pacientes oncológicos, "no me lo quiero ni imaginar, y sería íncreíble. La compañía está presionando mediante los pacientes. No se puede permitir que esto sera un tira y aflora durante años, es una batalla entre ellos, no podemos ser el parapeto", denuncia.