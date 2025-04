Ecologistas pedirán el reinicio de la tramitación del proyecto almacenamiento de gas en Doñana

Ecologistas en Acción espera que se reinicie "por completo" el procedimiento del proyecto para el almacenamiento subterráneo de gas en el espacio natural, que impulsa la empresa Trinity Almacenamientos Andalucía, S.A. (TAA), ya que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que lo ampara es de 2010. El portavoz de la organización en el Consejo de Participación de Doñana y de la plataforma Salvemos Doñana, Juan Romero, ha precisado que este proyecto "tiene una DIA obsoleta y muchas carencias".

Entre estas últimas ha apuntado, fundamentalmente, "la falta de información del comportamiento de las aguas subterráneas que fueron declaradas en el año 2020 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en mal estado cuantitativo; el almacenamiento iría por debajo de esas masas, a 1.000 metros de profundidad y se carece de un estudio sísmico actualizado". Romero ha recordado que "un proyecto posterior frente a las costas de Castellón fue parado a pesar de tener todos los para bienes por provocar un enjambre sísmico".

"El Gobierno central hoy se plantea cerrar 13 pozos donde pensaban montar el almacén de gas", ha apuntado, añadiendo, además, que "el proyecto no recoge las recomendaciones del Comité de Peticiones de la Unión Europea ni del Defensor del Pueblo de revisar la DIA, realizada en 2019".

Asimismo, ha reseñado el hecho de que también, actualmente, la CHG "está recuperando el arroyo del Partido y las llanuras de inundación y en ese lugar precisamente es donde se piensa hacer el sondeo y los almacenamientos de gas". "Razones no faltan para rechazar el proyecto, esperemos que se reinicie el procedimiento por completo y sobre todo que hable la ciencia".

Pleno suspendido

Asimismo, en relación con el pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana en el que se iba a tratar este tema y que tuvo que ser suspendido ayer por el apagón, ha indicado que Ecologistas en Acción y Salvemos Doñana "iba a solicitar que el pleno no informara hasta que todos los miembros pudiesen tener conocimiento científico, técnico y jurídico del tema".

Romero, ha precisado que la suspensión se ha producido cuando llevaban dos puntos tratados, no siendo ninguno de ellos el del gas. Ha explicado que algunos de los miembros del pleno estaban participando por videoconferencia, por lo que no han podido continuar al producirse el apagón y que sin ellos "no se alcanzaba el quorum necesario" para poder celebrar la reunión; los participantes han quedado emplazados a una nueva convocatoria.

El pleno debía emitir informe, según se recogía en el orden del día, sobre el Proyecto Sondeo Marismas -3NE asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denonimado "Marismas", T.M. Almonte. Hay que recordar que el mismo había suscitado el rechazo de numerosos colectivos que consideran "una temeridad" por parte del Gobierno central crear "una nueva amenaza para el espacio protegido de Doñana y sus acuíferos, tanto más cuanto el propio Miteco está ejecutando en la misma zona un proyecto de recuperación del Arroyo de El Partido y su llanura de inundación".

Sobre el "Proyecto para la ampliación de actuaciones de restauración hidrogeomorfológica y naturalización del Arroyo del Partido hasta el puente del Ajolí, en su tramo bajo", también debía emitir el Consejo un informe en su reunión de hoy, así como del "Proyecto para la recuperación de arroyos en el ámbito de la Rocina" y "Proyecto para la recuperación de lagunas", los cuatro en el término municipal de Almonte.