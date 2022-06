Elecciones Andalucía: Yolanda Díaz arremete contra Feijóo y considera que "no está preparado para gobernar"

Estaba previsto que Por Andalucía comenzara a las 11:00 con su acto de campaña electoral. Si bien, la cola en la puerta del Palacio de Ferias y Congresos aún giraba la esquina a esa hora. En el interior, la gente se agolpaba a las puertas de un auditorio que ya estaba completo -con capacidad para 600 personas-. Algunos, resignados, se marchaban a una sala habilitada para ver a sus líderes políticos a través de una pantalla. Otros, indignados, insistían y peleaban por entrar. La más afortunada entre los presentes, una madre que canturreaba junto a sus hijos: "'¡Le hemos dado un beso a Yolanda!".

Con un público en pie y bajo una marea de banderas verdiblancas, la candidata de la confluencia de izquierdas Por Andalucía a liderar el Gobierno andaluz ha estado arropada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Hacía casi cuatro años que Díaz y Errejón no coincidían en un acto político. Si bien, ambos han mostrado su sintonía. "Hemos hecho muchas cosas juntos, pero creo que lo mejor está por llegar", ha revelado la ministra mientras buscaba su mirada cómplice.

Yolanda Díaz ha comenzado su intervención recordando a Victoria Kent y María Zambrano, "dos grandes de nuestro país". Y es que su mensaje ha ido dirigido especialmente a las mujeres. "A las andaluzas, las agriculturas, las trabajadoras de la fresa y tantas otras que tienen empleos precarios". "Por ellas, el futuro lo escribimos nosotras y este país no va a dar marcha atrás. Andalucía es feminista", ha manifestado.

La vicepresidenta del Ejecutivo Central ha criticado que la comunidad autónoma sea la segunda con la tasa de paro más alta del país, y con los salarios y pensiones más bajas. Un hecho que se debe, según Díaz, a "las políticas fallidas de los largos años de bipartidismo".

Yolanda Díaz ha arremetido contra los populares. Ha denunciado que amenazan con revertir la reforma profesional y la subida del salario mínimo interprofesional. Se ha mostrado convencida de que Juanma Moreno pactará con Vox y ha asegurado que Núñez Feijóo "no está preparado para gobernar". "Sus políticas consisten en privatizar todo y hacer de los servicios públicos un negocio", ha denunciado.

La ministra de Trabajo ha pedido a la población que no se resigne con el resultado de las encuestas y ha pedido a la población andaluza que el 19 de junio acuda a las urnas. "He estado más de nueve meses discutiendo para sacar adelante una reforma laboral que estuvo a pique de ser fallecida. Si hemos conseguido esto, no queda más que ilusionarnos", ha manifestado, al tiempo que ha exclamado: "Queremos una Andalucía libre, verde y luminosa".

Por su parte, Íñigo Errejón, también considera que es "es mentira que Juanma Moreno no se vea con Olona", ya que ha recordado que esta afirmación también la hizo el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco y "al día siguiente metió a Vox sin ningún elemento de gestión".

Errejón ha criticado que la formación liderada por Macarena Olona en Andalucía "llegue diciendo que quiere cerrar Canal Sur y la bandera blanca y verde. "Entiendo que hay mucha gente que está harta y cansada, pero no se puede votar a quien viene a Andalucía a disfrazarse y tratarla como si fuera una tienda de souvenirs", ha añadido.

El líder de Más País se ha referido al presidente del Gobierno como "un monumento a la nada, con traje y sonrisa de marketing" y ha reprobado las muestras de cariño que ha trasladado a los bomberos forestales del incendio de Sierra Bermeja. "Debería mostrarlo con contratos fijos y cuidando el bosque todo el año".

Errejón ha ensalzado la constancia y la perseverancia de Yolanda Díaz. Una "tranquilidad testaruda" de la que ha hecho su seña de identidad y ha empleado "para mejorar la vida de los trabajadores", ha apuntado.

La candidata de Por Andalucía a la presidenta de la Junta, Inmaculada Nieto, ha llegado al atril con un público ya entregado que ha aplaudido sus ataques a las derechas y ha elogiado la reforma laboral, obra de Díaz en el Gobierno central. "Si a Caparrós no lo hubieran asesinado estaría orgulloso de esas políticas que están a disposición de la gente".

Nieto ha pedido levantar el ánimo y superar esa resignación que "nos han metido en vena". Así, ha pedido convertido en energía positiva. "No estaría mal que hubiese un voto por cada euro que nos han quitado, por cada sanitario que han despedido, por cada monitor escolar que está en precario, por cada autónomo que han dejado tirado en lo peor de la pandemia, por el sector de la cultura...". Entre vítores y con una izquierda más unida que nunca, el público se ha deshecho en elogios. De fondo, el himno de Andalucía.