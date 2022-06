Elecciones Andaluzas: Abascal insiste en Córdoba en que Vox solo piensa en gobernar la Junta

Santiago Abascal ha insistido en Córdoba en que Vox solo contempla gobernar la Junta de Andalucía tras las próximas elecciones del 19 de junio. El líder nacional de Vox ha participado en un mitin falto de propuestas para Córdoba y para la región en una abarrotada plaza de San Agustín junto a la candidata del partido a presidir la comunidad autónoma, Macarena Olona y el cabeza de lista al Parlamento por Córdoba, Alejandro Hernández. En el mitin ha advertido a Juanma Moreno que o el PP y Vox gobiernan juntos en coalición o no habrá gobierno.

Una plaza de San Agustín en la que cientos de personas esperaban a su líder, en un acto convocado para la apertura del partido en Córdoba de la campaña de las elecciones andaluzas pero en el que el indiscutible protagonista era él. Y en el que las propuestas concretas para Andalucía han brillado por su ausencia. Y es que en la plaza de San Agustín se ha demostrado que el discurso propositivo de Vox es nacional, como lo es su escenografía con cientos de banderas de España ondeando.

Vox en Andalucía necesita tener "una ambición mucho mayor que la de hace cuatro años, por lo que no basta con tener un puñado de diputados, ni con ser necesarios, sino que es absolutamente imprescindible formar parte del Gobierno andaluz y a ser posible al frente del mismo, liderándolo, porque otros han demostrado que lo del cambio es sólo palabrería para sus mitines", les ha dicho a un entregado público que a veces cortaba su intervención al grito de "presidente, presidente".

El líder de Vox ha insistido en que su partido se ha sentido traicionado en Andalucía por un PP "que nos demoniza" y que "no ha cumplido con el acuerdo de investidura" gracias al que Juanma Moreno se convirtió el presidente de la Junta de Andalucía. "El PP llegó al poder y está gobernando en Andalucía gracias a Vox ya que hace casi cuatro Vox, después de sufrir el desprecio cuando se habló de gobernar, fue responsable al firmar un acuerdo de investidura que ahora sabemos que no han cumplido, por lo que no habrá más acuerdos de investidura", ha puntualizado.

Entre esos incumplimientos ha citado los relacionados con la Ley de Concordia, "que aceptarnos cuando el PP nos dijo que sustituiría a la Ley de Memoria Democrática", con la inmigración o con la administración paralela.

Abascal ha insistido que no quieren "quitar a cinco del PP o Cs para poner a cinco de Vox, queremos", ha continuado dirigiéndose al público, "que vuestras ideas y principios estén en la acción de gobierno en la Junta, que haya un cambio de rumbo y se produzca un cambio real en los barrios para recuperar la seguridad perdida con la inmigración ilegal, en las industrias para competir, así como un cambio real en el campo, que ha sido perseguido y sufre la competencia desleal de productos extranjeros que no cumplen legislación, y para los jóvenes, que están hartos de escuchar las porquerías que ofrecen los socialistas en el Gobierno de España".

Todo ello después de reprochar a Juanma Moreno que amenace con "repetir elecciones" si los andaluces "votáis mal", que "ofrezca consejerías a Ciudadanos" aunque "no tengan representación" y que anuncie una "nueva era de acuerdos y entendimientos con el PSOE".

El objetivo era reivindicar ante sus fieles el camino recorrido desde los 18.000 votos de las andaluzas de 2015 a los entre 17 y 21 diputados que les augura el estudio preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas. "No han parado de insultarnos, de demonizarnos", ha criticado Abascal, pero "más pronto que tarde llegaremos al Gobierno de la nación y cambiaremos en rumbo de nuestra patria".

Antes que Abascal ha hablado Olona, también entre gritos, en esta ocasión de "presidenta, presidenta", quien ha pedido "no resignarse a votar" a PP o PSOE, porque "el cambio real y el meneo que Andalucía merece sólo viene de la mano de Vox". "En qué sitio está escrito que haya que resignarse a la mediocridad; es evidente que después de 37 años de gobierno del PSOE, que no es obrero ni español, la gestión de los últimos cuatro años ha mejorado algo, pero dónde está escrito que estéis condenados a resignaros", les ha dicho a los asistentes al mitin.

En su arenga, las ideas fuerza de la formación: la negación de la violencia de género, la defensa de la familia "como pilar de la sociedad", la crítica a un feminismo que "nos ha traicionado" y la crítica a la inmigración, tema recurrente en la formación, en contra de un multiculturalismo "que no funciona",