Alejandro García: "Hacemos campaña como si fuésemos a sacar cinco parlamentarios"

-¿Cuáles son los problemas más importantes que debe afrontar la provincia?

-El principal es que tiene representación política pero las políticas de la Junta están muy mal representadas en Huelva. Hay un problema con los servicios públicos en sanidad y educación que venían de recortes del PSOE y que el PP ha acelerado. Además, sufre un problema económico importante: tiene una economía basada en una industria puramente de extracción, las grandes industrias se basan en obtener materias primas y venderlas donde se consumen o se transforman en otros productos y allí se venden a muy alto valor. Huelva lo que necesita es pasar a una economía de transformación, la que genera los empleos cualificados que requieren formación universitaria, empleo de calidad, asentamiento al territorio e incentiva el consumo y la calidad de vida y por tanto, más y mejores servicios.

-¿Cuáles son las propuestas de Por Andalucía para la sanidad en Huelva?

-Hay un problema muy grave con el Materno Infantil, somos la única provincia que no tiene, no puede ser. La propia Junta dice que lo va a colocar en el Hospital Juan Ramón Jiménez, el propio centro sanitario afirma que no... También anunció una inversión millonaria que no ha llegado. Tenemos un montón de Chares, centros hospitalarios de alta resolución, sin terminar desde la época de Susana Díaz. La Junta le está dando sin concurso público a Clínicas Pascual cientos de millones de euros, a sus amigotes, sin terminar los Chares y dotarlos de personal público. El dinero a esta empresa es muy superior al necesario para terminar esos centros y ponerlos a funcionar. Cuando los servicios públicos están bien dotados, funcionan muchísimo mejor con muy pocos recursos que los privados.

"Huelva es la única provincia que no tiene Hospital Materno Infantil, no puede ser"

-¿Por Andalucía qué opina sobre una futura facultad de Medicina en la UHU?

-Apostamos por ella porque no sólo forma a profesionales en el ámbito médico. Está asociada a estándares de investigación, de progreso y conexión con el sector sanitario de la provincia, igual que la Facultad de Ciencias de la Educación con los colegios. Esa imbricación no la tiene la UHU, se aprobó siendo yo representante estudiantil en 2011 y ahora trabajo allí. Han pasado ya tres rectores y si no se implantado no ha sido por culpa de la Onubense, sino porque la Junta de Andalucía no la ha dotado de los recursos necesarios.

-¿Cuáles son las principales necesidades educativas en la provincia?

-El PP y la Junta aumentan los conciertos privados al mismo tiempo que cierran aulas. Apostamos por dotar de mejores espacios y recursos públicos y de personal a las escuelas. El colegio es el epicentro de la mezcla intercultural de un barrio, es clave para la dinamización y para la igualdad de oportunidades. Hay cosas tan absurdas como que un colegio esté cerrado por la tarde, por ejemplo el CEIP Tres de Agosto de Huelva capital. Al barrio le perjudica esa falta de acceso a las pistas deportivas o no poder realizar actividades culturales. Una de nuestras propuestas es aumentar la plantilla de trabajadores sociales y educadores sociales, sobre todo en centros con alto absentismo. Lo más importante es la bajada de la ratio por aula, apostamos por que de 3 a 6 años sea de 15 alumnos; para Primaria y Secundaria de 20 alumnos y para Bachillerato y Formación Profesional de 25.

"La provincia necesita pasar de una economía extractiva a una de transformación"

-El programa de su partido habla de lograr una Andalucía más social y feminista. ¿Cuáles son las principales propuestas en este ámbito?

-Nuestra filosofía es la de garantizar las libertades individuales de los ciudadanos, especialmente de los colectivos más vulnerables, como el LGTBI, el trans y el feminismo. La política se ha polarizado de una manera en la que el odio está saliendo en los parlamentos y se extrapola a las calles. Tenemos el caso del obispo de Huelva, haciendo ese comentario que nada tiene que ver con los dogmas de la religión católica.

-¿Cómo cree que les afectará la fragmentación de la izquierda?

-Si algo hizo Podemos desde su surgimiento en 2014 es que acabó con el bipartidismo en España. Ahora la gente nos pedía unidad y con más o menos forma de hacerlo hemos conseguido el trabajo más difícil. Podíamos haber elegido llamarnos Unidas Podemos, pero somos Por Andalucía. Seis formaciones políticas donde hay muchísima gente que también se siente representada: Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde. Se le ofreció a Teresa Rodríguez formar parte pero ellos tienen un proyecto diferente y nosotros venimos a gobernar y a mejorar la vida de la gente. No buscamos sólo hacer oposición.

"Nuestra espacio político no es el único que está fragmentado"

-Pero, ¿en qué sentido les puede influir esa separación?

-El espacio está fragmentado en todos los sentidos, el PP tiene fragmentación, el PSOE también y nosotros hemos sido la única candidatura que ha presentado una alternativa diferente. El electorado tiene muchas opciones donde decidir, nuestro espacio político no es el único que está fragmentado.

-Es histórica la dificultad que han tenido las izquierdas para entenderse, antes de la aparición de Podemos ya IU vivía continuas crisis.

-IU podía haber elegido presentarse sola a las elecciones y ha sabido entender que el momento político del fin del bipartidismo había terminado y que el espacio político al que aspiraba a representar antiguamente es mucho más grande de lo que era antes. Por lo tanto, hay sensibilidades de más partidos, entre ellos Podemos.

-La encuesta del CIS les otorga un parlamentario por Huelva, mantendrían el que obtuvo Adelante Andalucía en la legislatura que ahora termina, ¿coinciden sus sondeos internos con ese resultado?

-Los sondeos nos marcan que en Huelva sacaríamos un parlamentario, pero no nos confiamos y vamos a hacer campaña como si fuéramos a sacar cinco. Tenemos muchas dificultades y la más flagrante es que a pesar de haber sacado escaño en 2018 bajo esa marca, se nos ha negado el espacio mediático en Canal Sur. Precisamente para dárselo a Vox, que en 2018 obtuvo menos de la mitad de los votos que nuestra formación política.