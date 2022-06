La caza se cuela en la campaña del 19-J: en busca de unos 256.000 votos

“Hay que dar a conocer mejor la caza a la sociedad para que nadie se la apropie porque no tiene ideología”. Son palabras del candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, después de entrevistarse en la campaña con el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño. Y es que la caza se ha colado de lleno en la campaña y los distintos partidos que optan a tener representación en la Cámara están tomando posiciones al respecto porque saben que los cazadores de la región representan unos 256.000 votos.

Moreno defendió que entre los beneficios de la actividad cinegética está el hecho de que “sirve para fijar a la población en el territorio; da empleo a 45.000 personas en Andalucía; genera 71 millones de euros de beneficio, y es una actividad que es clave para el desarrollo del mundo rural, donde vive el 66% de la población andaluza”.

Casi al mismo tiempo, los socialistas de Andalucía destacaban su “firme compromiso con la caza tal y como queda recogido en el programa de gobierno 2022”. El secretario de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía y miembro de la candidatura socialista por Sevilla, Gaspar Llanes, resaltó que “la promoción de la caza es una de las competencias exclusivas de la comunidad autónoma y es por ello que los sucesivos gobiernos socialistas establecieron, junto con el sector, una regulación que ha permitido todos estos años configurar y desarrollar una actividad responsable, así como una buena gestión que contribuya a conservar la flora y la fauna y que incremente la biodiversidad”.

Los cazadores esperan que los candidatos suscriban el Pacto Andaluz por la Caza

Todo ello en un contexto en el que los cazadores están más movilizados que nunca con el temor de que la Ley de Bienestar Animal que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y la reforma del código penal les condenen a la desaparición, tal y como ha denunciado Mancheño. Ese temor ha llevado a nivel nacional a que las federaciones de caza de todo el país destinaron en total 1,4 millones de euros a fletar 1.185 autobuses para participar en Madrid en la protesta por el mundo rural del pasado marzo.

También, movida por ese temor, la Federación Andaluza de Caza ha exigido a los partidos que concurren a las elecciones del 19-J que se posicionen sobre el futuro de la caza en Andalucía. Para ello, les ha pedido su adhesión a un Pacto Andaluz por la Caza, un documento que bajo el hastag #LaCazaTambiénVota compromete los objetivos a alcanzar por el Gobierno andaluz en la próxima legislatura para garantizar el futuro de la actividad cinegética en la comunidad autónoma. Esos objetivos pasan por la protección y recuperación de la caza menor, la promoción y difusión de los valores sociales y económicos de la caza en Andalucía, la defensa activa del silvestrismo, apostar por la socialización de la caza, la apuesta por la investigación científica aplicada a la caza, la protección de la identidad de la caza andaluza y más recursos para el Instituto Andaluz de Caza. De momento, el líder del PP andaluz ya ha suscrito ese pacto.

“A través de nuestra particular campaña #LaCazaTambiénVota, les manifestamos a cada uno de los partidos la necesidad que teníamos de sentarnos con ellos para hablar de los problemas que nos afectan y las necesidades que tenemos y la verdad es que la acogida ha sido muy buena porque hemos cerrado ya encuentros con tres de los candidatos”, destaca el presidente de la Federación Andaluza de Caza. Esos tres candidatos son, además de Juanma Moreno, Macarena Olona (Vox) y Juan Espadas (PSOE). Están concretando un encuentro con Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y les queda cerrar los de Juan Marín (Cs) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).

“Están siendo muy receptivos y estamos muy satisfechos, porque prácticamente los partidos más importantes quieren hablar con nosotros de caza”, puntualiza Mancheño. “Juanma Moreno ha firmado el pacto sin ningún tipo de problema”, añade.

Mancheño asegura, como Moreno, que la caza no tiene ideologías y que la receptividad de los partidos con respecto a los problemas de los cazadores la van a valorar y medir con la adhesión o no al pacto. “Nosotros lo tenemos muy claro, la caza está viviendo momentos muy complicados en Andalucía, pero sobre todo a nivel nacional, por los intentos que hay de una parte del Gobierno del país de cercenar la actividad, prohibirla, restringirla, penalizarla y nosotros lo que queremos ya son compromisos por escrito, que pasen de la palabra a los hechos”, defiende. Eso significa que, según destaca, cuando llegue el final de la campaña de las andaluzas “valoraremos para nuestros afiliados quien se ha comprometido y quien no, lo que mediremos con la firma del pacto;si un partido lo firma, entenderemos que está comprometido con la caza andaluza”.

El objetivo de los cazadores andaluces es, a través de la campaña #LaCazaTambiénVota, hacerles ver a los partidos que a nivel nacional “nos estamos jugando mucho”. Mancheño asegura que confían en que aquellas formaciones que rubriquen el Pacto Andaluz por la Caza “hagan sus deberes, llamen a quienes tengan que llamar en Madrid del Gobierno central y les digan que excluyan a la caza de la Ley de Bienestar Animal y de la reforma del Código Penal, que no la penalicen”. “Queremos influir en la tramitación de esos dos proyectos legales en las Cortes, que supondrían en la práctica la prohibición de la caza”, insiste.

Mancheño defiende que los cazadores, “a pesar de lo que dice el sector animalista de este país”, no son personas que estén en contra del bienestar animal, sino a favor. “Les diría a los políticos del Gobierno central y a los políticos andaluces que la gran mayoría de los cazadores somos garantes del bienestar de nuestros animales auxiliares, ya sean perros, ya sean reclamos de perdiz, de acuática, ya sean aves de cetrería...lo que no se puede es utilizar una legislación para criminalizar a una actividad como la nuestra”, sostiene.

Mancheño defiende que a aquella persona, “sea cazador o no lo sea”, que, por ejemplo, maltrate a un perro o lo abandone le caiga todo el peso de la ley, “pero evidentemente a quien respete la legalidad ¿por qué se le va a tener que criminalizar?, algo que se hace a través de esos dos proyectos”, puntualiza. “A los políticos les insisto en que los cazadores estamos a favor del bienestar animal y no somos criminales en potencia, ni delincuentes, ni maltratadores, ni somos gente que abandona a nuestros animales. Les exigimos que nos crean y que legislen sin penalizar al mundo de la caza”, defiende Mancheño.