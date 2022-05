Inmaculada Nieto lamenta en Córdoba la "frivolidad" con la que Vox se plantea las elecciones en Andalucía

La candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha lamentado este viernes durante una visita a los Patios de Córdoba la "frivolidad" con la que Vox "se plantea" las elecciones andaluzas del 19J tras conocerse que su candidata, Macarena Olona, se empadronó en noviembre en Salobreña para poder ser elegible.

Nieto ha manifestado que Olona "se ha hecho un Maroto", en referencia al senador del PP por Segovia Javier Maroto, que se empadronó en Sotosalbos un mes después de las autonómicas de Castilla y León de 2019, aunque ha matizado que de Vox le "preocupan" otros asuntos.

La candidata de la coalición de izquierdas ha señalado que "la derecha se plantea estas cosas como si fuese un juego" y ha reiterado que "lo preocupante" de Vox "no son estas salidas de tono", sino "sus políticas, su agenda económica y su agresividad hacia todo lo que no le gusta".

Por otro lado, Nieto ha asegurado que la coalición que lidera no va a "desperdiciar ni un segundo y ni un gramo de energía" en intercambiar impresiones "con quien no está en el gobierno", en referencia a Adelante Andalucía, y se centrará en los que están "haciendo políticas que hacen daño a las casas de las familias, los autónomos o las pymes".

Ha añadido que Por Andalucía es un "proyecto colectivo de fuerzas hermanas" que cuenta con un "programa compartido" con el objetivo de mejorar las "condiciones de vida de la gente", y todo en "una sola papeleta", sin "concurso de egos", en donde "los protagonistas son los andaluces".

Tras "aclarar" que no existe "problema" con el uso de la marca, ya registrada en el ámbito del "tráfico mercantil" que no influye en el "político", Nieto ha matizado su postura de abstenerse en una investidura del candidato del PP en caso de que así Vox no entrase en el gobierno andaluz. "Dije que una vez se viera el escenario, la coalición debería hacer una reflexión sobre el escenario y sus consecuencias, no dije nada más", ha apostillado Nieto.