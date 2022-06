Nieto abre la campaña en Algeciras con un alegato por los servicios públicos

Por Andalucía, con la algecireña Inmaculada Nieto como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha comenzado la campaña electoral este jueves en la emblemática plazoleta de San Isidro, en Algeciras, con un alegato a favor de los servicios públicos y contra la gestión de Juanma Moreno al frente de la Administración andaluza.

Nieto estuvo acompañada por el cabeza de lista de la coalición por Cádiz, Juan Antonio Delgado; el coordinador general de IU Andalucía y candidato por Málaga, Toni Valero, y la candidata de Verdes Equo, Mar González.

“Qué alegría poder empezar en Algeciras la campaña electoral que nos pone a la mano cambiar Andalucía. Tenía que ser aquí para ver las caras que estoy viendo”, comenzó la candidata de Por Andalucía, que hizo un repaso por el papel de las mujeres en la historia reciente del Campo de Gibraltar a favor del feminismo. “Aquí muchas mujeres han sido el sostén de las familias en las que faltaba el hombre que estaba en el mar muchos meses. Aquí falta una generación que se llevó la heroína y las mujeres fueron las primeras que plantaron cara a los narcotraficantes. Y fueron la pieza clave para montar la red de asociaciones de vecinos que levantaron nuestros barrios”, destacó la candidata.

Nieto destacó que su campaña pondrá “la vida en el centro” a través de una defensa a ultranza de los servicios públicos: “No puede ser que la cartera que determine los problemas de salud. Esa incertidumbre no es justa y la salud no puede ser un negocio. Si la vida está en el centro, la sanidad pública debe estar fortalecida, igual que una educación pública de calidad, que ha permitido a los hijos de los trabajadores que llegáramos adonde ellos no pudieron. Tenemos la obligación de que la gente más joven tenga la garantía de formarse sin que eso dependa del nivel de renta de su casa porque eso no es justo y no podemos consentir que eso siga sucediendo. Y no se puede hacer negocio con la vida de nuestros mayores. Andalucía no es un negocio al mejor postor. Necesitamos servicios públicos de calidad y empleos en condiciones dignas”, enumeró.

La candidata de Por Andalucía también recordó que los últimos datos de desempleo son los mejores de la historia. “Hay más personas ocupadas y con un contrato indefinido que nunca. Una vez mas se demuestra que el modelo del PP es de paro y precariedad y está fracasado. Votaron en contra del salario mínimo porque no se han visto en la tesitura de vivir con 1.000 euros al mes. El Gobierno aprobó un plan de empleo para Andalucía y Moreno Bonilla debe estar avergonzado de que el Gobierno central le haga su trabajo porque las políticas de empleo son su responsabilidad”, indicó.

Nieto dijo de Juanma Moreno (Bonilla) que de moderado “no tiene nada”. “Pertenece a la derecha de este país, que esta muy antigüita, con un discurso que ha devenido en fracaso. Sus recetas fueron las que se aplicaron tras la crisis inmobiliaria y no tenemos derecho a condenar a una nueva generación de jóvenes a no tener futuro”, afirmó la candidata, que también aboga por recuperar los contratos de los sanitarios que fueron despedidos tras la pandemia.