Un 30% de las familias andaluzas con niños no puede irse de vacaciones, según el INE

Tres de cada diez familias con menores de edad en Andalucía (30,2%) no pueden permitirse una semana de vacaciones al año. Así lo constata la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2024 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comenzado a desgranar esta semana. En concreto, el módulo sobre carencia material infantil mide la cobertura de las distintas necesidades básicas del hogar, como son la alimentación, la vestimenta o el acceso a un ocio de calidad.

En este sentido, la estadística revela que, en cuanto a las carencias alimentarias, un 3,9% de los andaluces menores de 16 años no puede al menos una pieza de fruta o verdura a diario. Por su parte, otro 4% no puede permitirse tomar al menos una comida de carne o pescado al día. Los hogares de la comunidad son los peor parados en este indicador, apenas por detrás de Baleares, y son casi el doble que la media nacional (2,4%).

Un 6% de las familias andaluzas con niños no tiene actividades de ocio

Las carencias materiales también inciden en las necesidades educativas de los menores andaluces. Un 1,3% de los hogares no dispone de libros adecuados para su edad y el 3,2% no dispone de un lugar adecuado para estudiar o hacer los debres. Además, el 6,7% de las familias con niños no pudieron permitirse participar en viajes escolares en 2024.

También en el ámbito del tiempo libre, un 6,5% de las familias andaluzas con menores no tienen actividades de ocio regularmente, ya sea practicar deporte, tocar un instrumento o participar en organizaciones juveniles, frente al 5,7% de la media nacional. Asimismo, un 6,2% de los hogares no pudo celebrar ocasiones especiales, como los cumpleaños, el año pasado. Los hijos del 7,4% de las familias tampoco pueden reunirse con sus amigos para jugar e invitarles a tomar algo.

Por otro lado, un 5,2% de los hogares con menores en Andalucía carece de equipos de ocio al aire libre como bicicletas o patinetes, siendo este el único indicador en que se sitúa por debajo de la media de España (5,7%). Mientras que el 30,2% de las familias no pudo permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, un dato 6 puntos por encima de la media estatal.

Con respecto a otra necesidad básica como es la vestimenta, si bien los datos también mejoran la media nacional, un 4,1% de las familias andaluzas con niños no dispone de ropa nueva y un 1,7% carece de dos pares de zapatos adecuados.

Carencias en la asistencia sanitaria

En 2024, un 2,3% de los hogares españoles con niños menores de 16 años no recibieron asistencia médica habiéndola necesitado, frente al 0,2% de 2017. Por diferencias de renta, el dato asciende hasta el 2,2% en los hogares con ingresos más bajos frente al 1,8% de las familias con ingresos más altos.

Si tomamos como referencia la falta de cobertura de la asistencia dental, el porcentaje se incrementa hasta el 4% con respecto al 2,6% de 2017. Un 6,7% de los hogares con ingresos más bajos no recibió asistencia dental frente al 1,5% de los hogares con ingresos más altos.