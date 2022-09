Las familias con rentas inferiores a 15.000 euros podrán solicitar el cheque escolar

La Junta concederá una ayuda de 100 euros a los escolares que vivan con muy pocos recursos. Antes de final de año, la Consejería de Educación entregará este cheque que podrán solicitar aquellas familias que ingresen una renta inferior a los 15.000 euros. Según los datos de este departamento, hay unos 200.000 niños en Andalucía que podrían beneficiarse de ello. Se tratan de escolares que ya tiene acceso a una gratuidad plena de escolarización, lo que incluye, si fuese así el caso, el aula matinal y el comedor, pero desde el Gobierno andaluz se entiende que es una ayuda que trata de paliar el aumento de los gastos familiares por el alza de los precios.

Será la Consejería de Educación la que, en próximas semanas, saque la convocatoria. El anuncio de esta ayuda la ha realizado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante un acto de inauguración del curso escolar en Alhendín.

"El Gobierno que presido es sensible a este problema y vamos a actuar dentro de nuestras posibilidades", ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía antes de anunciar una dotación de "20 millones de euros extraordinarios" para destinarlos a "las familias con menos recursos", para reconocer seguidamente que "no tenemos varitas mágicas, no podemos fabricar dinero" para paliar el aumento de precios de los productos escolares por la inflación aun cuando "somos conscientes de que todo se ha encarecido".

Moreno ha indicado que los beneficiarios serán 200.000 alumnos de Educación Primaria, Secundaria, FP Básica y Educación Especial, según ha detallado durante su intervención en la inauguración del curso escolar en Andalucía.

"Es una pequeña ayuda, un pequeño colchón que queremos aportar el Gobierno andaluz", ha afirmado Moreno sobre ese cheque de 100 euros para cada hijo escolarizado de familias con el umbral de rentas descrito, con la pretensión de que "puedan salir adelante".

"Nos gustaría poner más recursos pero las circunstancias a todos nos afectan", ha proseguido argumentando el presidente andaluz sobre esa iniciativa y el aumento de costes en paralelo que debe ir asumiendo el propio Ejecutivo autonómico.

"Esta ayuda de 100 euros será un motivo de compensación, de ayuda, que seguro lo van a hacer nuestras familias de forma muy eficiente", ha considerado Moreno sobre el rendimiento que consigan las familias de esta ayuda para los gastos escolares.

Arranca el curso escolar en Andalucía

El curso escolar ha dado este lunes comienzo para un total de 746.940 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial que recibirán clases en 2.751 centros docentes de la comunidad.

Además de los 746.940 alumnos totales de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial que comienzan clases este lunes, el resto de los estudiantes de enseñanzas no universitarias las iniciarán el próximo jueves 15, a excepción del alumnado de enseñanzas artísticas superiores que se incorporarán el día 20.