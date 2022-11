Las farmacias andaluzas prevén que la falta de amoxicilina pediátrica esté solucionada antes de fin de año

Las farmacias andaluzas prevén que la falta de suministro de amoxicilina para pediatría en jarabe que vienen registrando durante las últimas semanas quede solucionada antes de final de año, según ha asegurado el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Antonio Mingorance. En una entrevista en Canal Sur Radio, Mingorance ha explicado que las farmacias andaluzas no cuentan con stock suficiente para atender "el 50% de la demanda" de amoxicilina pediátrica en jarabe pero no obedece a un "aumento de consumo" sino a "falta de producción" porque los laboratorios no disponen de la "materia prima" necesaria para su fabricación.

Según el presidente de los farmacéuticos andaluces, los principales laboratorios que distribuyen la amoxicilina pediátrica en jarabe han trasladado que la previsión es que "para el 31 de diciembre esté normalizado el suministro". Mingorance ha detallado que la amoxicilina pediátrica no presenta los mismos problemas de suministro en otros formatos, pero la mayor parte de la demanda se concentra en los jarabes, que son los más recetados para los menores.

Ha admitido que también "faltan puntualmente" algunos productos como analgésicos "por problemas en fábrica o falta de materias primas", pero ha querido dejar claro que "siempre existen otras alternativas terapéuticas" porque "en España contamos con un vademécum muy extenso y se pueden sustituir por otros productos".