Feijóo, sobre el nuevo caos ferroviario: "Miles de españoles atrapados en trenes de madrugada. Son imágenes impropias de España"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes que la incidencia por robo de cable en la línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla, sumada al apagón eléctrico de la semana pasada, ha expuesto "imágenes impropias de la cuarta economía del euro". "Miles de españoles atrapados en trenes de madrugada. Sin agua. Sin nada. Segundo lunes con imágenes impropias de la cuarta economía del euro", ha denunciado el jefe de la oposición con un mensaje en la red social X.

Feijóo ha resaltado que la ciudadanía "no merece pagar cada día más impuestos a cambio de peores servicios". "España tiene que volver a funcionar. Es mi objetivo", ha agregado. Así se ha pronunciado después de la incidencia que ha afectado a una treintena de trenes y unos 10.700 viajeros que han quedado paralizados o han llegado con retraso a su sitio de destino por el robo de cable en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que se ha producido en distintos puntos de la provincia de Toledo y que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha achacado a un "sabotaje".

En este contexto, fuentes del PP han denunciado que "el deterioro es muy grave por la reiteración de sus problemas", criticando que lo hayan padecido "familias con niños pequeños y ancianos que confiaron en un sistema ferroviario español poco fiable, con problemas diarios despachados con múltiples excusas y que altera la vida a cientos de miles de ciudadanos".

Han acusado al Ejecutivo de "lavarse las manos, eludir responsabilidades, culpar a otros de los problemas y fiar su suerte a que los ciudadanos se conformen con que el tiempo haga que todo se olvide".

Asimismo, los populares han tachado a Puente de ser "un intenso agitador tuitero pero una pésimo ministro de Transportes" y han criticado que el sistema ferroviario "está peor ahora que cuando lo gestionaba José Luis Ábalos". El PP ha exigido explicaciones al Gobierno por la incidencia en la línea Madrid-Sevilla, recordando que se produce después del "muy grave" apagón eléctrico de la semana pasada. También ha avanzado que hablarán este lunes de esta nueva incidencia ferroviaria en el comité de dirección del partido.

"Se lava las manos"

Varios dirigentes del PP, entre ellos el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, Carmen Fúnez, y el senador Javier Arenas viajaban en los trenes afectados por la parada de la circulación en la ruta de trenes que une Madrid con Andalucía por un robo de cable en varios puntos de la provincia de Toledo.

Todos ellos han pasado varias horas en los trenes de un sistema ferroviario "poco fiable" y con problemas diarios, denuncia el Partido Popular. Ante esto, apunta el PP, el Gobierno "se lava las manos" y "elude sus responsabilidades" culpando a otros de sus problemas. En este sentido, han acusado al ministro de Transportes, que ha calificado lo sucedido como "un sabotaje", de ser un "agitador" tuitero y "pésimo" ministro.

En una entrevista con en 'La mirada crítica' en Telecinco, Juan Bravo ha pedido al Gobierno que dé explicaciones. "Yo creo que este Gobierno tiene que dar explicaciones. En apenas una semana hemos visto dos acontecimientos más propios de países que en ningún caso queremos parecernos", ha afirmado Bravo, quien ha estado nueve horas dentro de un tren.

Este domingo salía de Sevilla con destino Madrid. Al embarcar no les dijeron "absolutamente nada", aunque ya conocían los retrasos. Lo peor, ha apuntado, es "la falta de gestión para intentar dar respuesta a la gente". "Si sabes que hay ese problema, no dejes a la gente subirse en un tren para estar diez horas, les das una alternativa o e les dices lo que hay para que la gente pueda libremente decidir y no que tu falta de competencia, tu falta de gestión lleve a la gente a pasarlo mal", ha apuntado.

Una situación similar vivió Fúnez, cuyo tren salió cuando ya se sabía que había habido un problema, ha contado en una entrevista con El programa de Ana Rosa en la que ha criticado que no hubiera "un plan alternativo". "Si desde las seis de la tarde se sabía que podía haber problemas, ¿por qué no se pusieron en marcha autobuses que fuesen a recoger a la gente a donde estuviesen tirados en las vías para llevarles a sus lugares de destino?", ha cuestionado.

Ahí es donde está "la irresponsabilidad y la ineficacia del Gobierno, que es algo parecido a lo que ocurrió con el apagón hace una semana", ha añadido la vicesecretaria popular.

"Carroñero político"

El PSOE ha tildado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "carroñero político" por sus críticas al Gobierno ante el "sabotaje" en la alta velocidad ferroviaria que ha causado grandes retrasos en una treintena de trayectos y ha afectado a casi 11.000 viajeros. En un comunicado, el PSOE ha señalado que "cada vez que hay un acto vandálico en nuestro país, ya sea un atentado contra una sede del PSOE o el sabotaje de una línea de AVE, aparece el carroñero político", en referencia a Feijóo.

Los socialistas han subrayado que "se trata de una especie oriunda de la derecha y la extrema derecha españolas" que "siempre trata de aprovechar la desgracia ajena para intentar reanimar su maltrecha carrera política".

El PSOE ha considerado que a Feijóo no le interesa el sabotaje de la línea de alta velocidad "ni siquiera para condenarlo" sino que solo "trata de arrimar el ascua a su sardina aprovechándose de las molestias que están sufriendo los pasajeros".

Además, la formación ha asegurado que el sabotaje está hecho "a conciencia y en una zona sin cámaras" y sus responsables "sabían lo que hacían", algo que "no importa" al líder de los populares, que intenta "rascar unos votos hasta en situaciones en las que la seguridad de los pasajeros podría haberse puesto en peligro por unos desalmados".