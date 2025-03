Un grupo de 27 destacadas personalidades andaluzas firma un manifiesto por la Unión Europea

Bajo el título de Europa nos necesita, la necesitamos, 27 andaluzas y andaluces de las ocho provincias, del mundo académico, científico y empresarial, del derecho, el humanismo, la economía, el periodismo y la cultura, han redactado un manifiesto a favor de la Unión Europea. Un pronunciamiento en línea con otros que están teniendo lugar en diversos países europeos, en respuesta al actual escenario geopolítico mundial. El texto reivindica la historia y la vigencia de la UE ante la seria amenaza de un nuevo orden internacional basado en la ley del más fuerte, la negación de los derechos humanos y la eliminación de las libertades básicas. La declaración defiende el modelo europeo de integración, capaz de unir a personas e ideas distintas respetando su diversidad.

El manifiesto subraya que la Unión se construyó a favor de la democracia y la defensa de la dignidad humana y los derechos fundamentales, en un proceso iniciado con un mercado común. Un método de cohesión social y progreso económico que ha sido crucial para el desarrollo de Andalucía desde el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 y la entrada en el euro en 2002. Los firmantes hacen un llamamiento a la sociedad civil andaluza, sindicatos, patronales, universidades, empresas, medios de comunicación, entidades culturales, deportistas, intelectuales, artistas y municipios, a pronunciarse en favor de la Unión Europea.

Texto del manifiesto

Europa nos necesita, la necesitamos

En un tiempo de turbulencias, desde Andalucía nos sumamos al espíritu de las masivas manifestaciones a favor de los valores de Europa que se han producido en Roma, Budapest y Bucarest. Es un deber y un derecho reivindicar la vigencia de la Unión Europea, ante la seria amenaza de un nuevo orden internacional basado en la ley del más fuerte, la negación de los derechos humanos y la eliminación de las libertades básicas. Reafirmamos los principios de igualdad, bienestar, pluralismo político, justicia y libertad propios del orden liberal basado en reglas nacido tras la Segunda Guerra Mundial, a la par que subrayamos nuestro orgullo de ser europeos.

La actual Unión Europea surgió hace 75 años en nombre de la paz mundial, después de dos guerras que causaron 55 millones de muertos en el continente, más de la mitad de los cuales eran civiles no combatientes. Se construyó a favor de la democracia y la defensa de la dignidad humana y los derechos fundamentales, en un proceso iniciado con un mercado común. El modelo europeo de integración más exitoso del planeta es hoy un reducto de prosperidad viable, en el que perviven las libertades. Se ha instituido como un proyecto sólido, capaz de unir a personas e ideas distintas respetando su diversidad.

Europa no es una entidad abstracta que nos viene impuesta desde arriba, sino una fórmula realista de convivencia frente a totalitarismos y populismos destructivos. Y es también un método de cohesión social y progreso económico que ha sido crucial para el desarrollo de Andalucía desde el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 y la entrada en el euro en 2002. Nuestra prosperidad y solidaridad están en juego y han de ser defendidas, como europeos, frente a la configuración del nuevo orden que se está fraguando. Al mismo tiempo, Europa ha de ser también capaz de lograr autonomía estratégica para la defensa de su identidad constitucional y seguridad colectiva.

Desde la cuna de la civilización occidental, reivindiquemos nuestra herencia cultural y humanista, nuestra forma de concebir el mundo. Y asumamos también los deberes que ello comporta. El Estado Democrático de Derecho es el modelo que queremos para nosotros, nuestros descendientes y también nuestro compromiso con el resto del mundo. Manteniendo las identidades e historias nacionales, hoy necesitamos a Europa más que nunca y es necesario un compromiso efectivo con sus valores. Hacemos así un llamamiento a todas las organizaciones de la sociedad civil andaluza, sindicatos, patronales, universidades, empresas, medios de comunicación, entidades culturales, deportistas, intelectuales, artistas y municipios, a pronunciarse con voz alta y clara en favor de la Unión Europea. Europa nos necesita, la necesitamos.

Los firmantes del manifiesto son:

Magdalena Martín, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga; Ignacio Martínez, periodista; Aurelia Martín Casares, catedrática de Estudios de Asia Oriental de la UMA; Helge Antoni, pianista; Yolanda García Calvente, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada; Juan José Téllez, escritor; Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla; Leopoldo Tapia, pediatra; Carolina Jiménez, profesora de Derecho Internacional Público de la UMA; Víctor J. Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la US; Lola Pons, catedrática de Lengua Española de la US; Manuel Camas, abogado; Eva Díaz Pérez, escritora; Agustín Ruiz Robledo; catedrático de Derecho Constitucional de la UGR; Teresa Moral, funcionaria; José Manuel Atencia, periodista; Victoria Ordóñez, empresaria; José López Barneo, catedrático de Medicina de la US; Marie-Christine Delaigue, profesora de Antropología Social de la Universidad de Córdoba; Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide; Rocío López ‘Boterita’, cantaora; Francisco Longo, profesor de Gobernanza Pública de Esade; Ana Galdámez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Huelva; Carmen Camacho, escritora; Jorge Lozano Miralles, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén; Cecilia García de la Corte, abogada; y Manuel Pimentel, editor.