Bulo: El hombre agredido en Linares no es un narcotraficante

Es falso que el hombre agredido junto a su hija de 14 años en Linares (Jaén) sea un narcotraficante perteneciente a un clan y autor de numerosos delitos, como se ha publicado en redes sociales, según confirma a EFE la Policía Nacional. En las últimas horas se ha difundido en redes sociales como Facebook y Twitter la fotografía de un hombre detenido por la Guardia Civil con un texto que señala que se trata de la víctima de la agresión de Linares.

Esa publicación replicada por varios internautas señala: "El agredido de Linares, un Narco del Clan de Los Alicantinos" (sic). El texto añade: "¿Quién es en realidad el agredido de Linares? Te contamos lo que el resto de medios subvencionados por el gobierno no quieren que leas".

También apunta que "amenazó" a un comisario, que es traficante de drogas, autor de "múltiples delitos" pero que "está en la calle" a diferencia de sus supuestos agresores, que han ingresado en prisión. "Los policías, a la primera al talego", afirma al respecto, para rematar: "Justicia de chiste".

La víctima de la agresión y el hombre que aparece en esta publicación difundida en las redes sociales son dos personas distintas, según confirma la Policía Nacional, que también aclara que el hombre golpeado en Linares no tiene antecedentes delictivos de ningún tipo.

El origen de la foto

Un rastreo inverso de imágenes permite acceder a una reproducción anterior de esa fotografía, del 1 de mayo de 2018, en la edición en internet del diario Jaén. La imagen acompaña una información titulada "Las operaciones antidroga contra 'Los Alicantinos'" en la que se identifica al arrestado por la Guardia Civil como el líder de ese grupo, Josué A. U., el Pechugas.

El portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Jaén, Diego Moya, ha confirmado a EFE que este sospechoso no es el mismo hombre que fue atacado en Linares. Moya ha recalcado que la víctima de la agresión no está detenida por estos hechos y no tiene antecedentes policiales en ninguno de los registros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

Por todo lo anterior se puede concluir que es falsa la acusación con la que se ha pretendido incriminar al hombre presuntamente agredido junto a su hija menor de edad por dos policías nacionales fuera de servicio.