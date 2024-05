El homofóbico concepto de una empresa andaluza al pagar a un empleado: "nómina abril maricón"

La homofobia sigue presente en la sociedad, a veces de forma latente, pero en otras de manera muy manifiesta y es que el sindicato CGT ha denunciado que una empresa andaluza, -malagueña- ha empleado unos términos homofóbicos como concepto en el pago de la nómina de uno de sus empleados: "nómina abril maricón". Un concepto nada acertado que deja ver la línea de pensamiento de la empresa y hace que el trabajador se sienta juzgado e incómodo en su propio puesto de trabajo, cuando su condición sexual no tiene porqué ser comentada por ninguno de sus compañeros.

Este miércoles, la empresa acusada de ser la artífice de estos comentarios homofóbicos que se dedica al sector de la panadería realizó una transferencia bancaria del pago de la nómina y en la identificación de la operación se podía leer esa alusión a la condición sexual del trabajador. Algo que no debería afectar en nada ni a la empresa ni a los trabajadores porque no es pertinente hacer ningún juicio de valor acerca de la condición sexual de una persona para poder catalogar si una persona es profesional o no en base a su condición sexual.

"Creíamos que ya se había visto todo, estábamos equivocadas y en pleno siglo XXI podemos observar conductas que merecen todo nuestro rechazo y denuncia", señala CGT, que denuncia además el abono tardío de la paga, que el empleado tendría que haber recibido como muy tarde en los cinco primeros días de mayo.

El panadero afectado se ha puesto en contacto con la asesoría jurídica de CGT para explicar "la vergonzante situación y la humillación que le producen las actuaciones de sus empleadores". Desde que en la empresa supieron cuál era su condición sexual ha visto cómo esto ha interferido en su trabajo ya que le han estado cambiando turnos y horarios, haciéndole la vida imposible, hasta el punto de haberse cogido una baja médica por la ansiedad que le provoca esa situación.

CGT advierte que esta actuación empresarial homófoba "no va a quedar impune" y que ya ha puesto en marcha las actuaciones judiciales correspondientes por violación de derechos fundamentales. El sindicato prepara asimismo concentraciones a las puertas del establecimiento en protesta por la situación del trabajador.