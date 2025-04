Juanma Moreno anuncia que la Junta pagará el transporte gratuito a los menores de 15 años

El Gobierno andaluz pagará el transporte urbano y metropolitano para todos los menores andaluces de 15 años tras la retirada de estas ayudas anunciadas por el ministro de Transportes Óscar Puente tras una disputa con la Junta el Martes Santo. Así lo ha anunciado Juanma Moreno en la tarde de este lunes durante su intervención en el Comité Ejecutivo Regional del PP andaluz que se ha reunido en Málaga. "La dignidad de nueve millones de personas no hay ministro que la pueda pisotear", ha dicho, ¿con quién se cree que está hablando? Somos la comunidad más poblada, la tercera en PIB, la columna vertebral del Estado y no se nos puede pisotear".

"¿Que no nos quiere pagar las ayudas al transporte para los menores? Pues aquí está el Gobierno de Andalucía para pagarlo", ha insistido el presidente andaluz. El presidente de la Junta ha respondido así a la decisión del ministro de Transportes de retirar estas subvenciones porque la consejera de Fomento, Rocío Díaz, no dijo públicamente que esas ayudas las abonaba el Ejecutivo central. "No se puso de rodillas y dijo, ¡gracias, gracias y gracias!", ha ironizado el presidente andaluz.

Está previsto que estas ayudas entren en vigor el próximo 1 de julio y afecten a 1,2 millones de andaluces, pero habían quedado en suspenso ante la decisión ("infantil" en palabras de Moreno) del ministro Óscar Puente.

No habrá adelanto electoral

Su anuncio ha ido ligado a una advertencia que los portavoces del Ejecutivo llevan varios días repitiendo, "no se puede tomar por tontos a los andaluces". Moreno ha afirmado que no habrá adelanto electoral como defienden algunas voces, muchas de ellas del PSOE andaluz, "que estén tranquilos; nosotros siempre cumplimos y queda más de un año para las elecciones", advirtiendo que estos "agravios" no se van a olvidar tan fácilmente cuando llegue el momento "de premiar o de castigar" en las urnas.

Y frente a esta actitud, el presidente del PP andaluz ha llamado a sus cuadros y militantes a trabajar con un "estilo diferente". "Nosotros a lo nuestro; el único camino frente a la radicalidad, frente a la corrupción y frente al ruido es nuestra forma de hacer política, tranquila y sosegada".