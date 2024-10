Juanma Moreno arenga al PP andaluz para que se haga oír en los debates nacionales

Una reunión interna o, más bien, una convivencia de dos días para "hacer equipo". Y, entre bromas, chascarrillos (como las virtudes de DJ de Antonio Sanz o el agua que bebe el consejero de Agricultura) Juanma Moreno ha lanzado una carga de profundidad a sus parlamentarios. Quiere que el PP andaluz tenga voz, opinión, y la haga oír en los debates nacionales como la igualdad pero también el tercer grado a los asesinos de ETA o los "chantajes" a los que está sometido el Gobierno de Pedro Sánchez "para permanecer en el poder".

"El PP andaluz no puede retroceder en estos asuntos del debate nacional. Vamos a trabajar para poner no sólo a Andalucía sino también a España, donde le corresponde", les ha dicho en la clausura de las Jornadas Parlamentarias del PP de Andalucía que se han celebrado en Linares este viernes y sábado. Y no ha mencionado el papel que juega aquí el PP de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso ni falta que ha hecho porque el mensaje se ha entendido alto y claro. Y, probablemente, más allá de las fronteras de Despeñaperros.

"No vamos a callar, no vamos a insultar, pero vamos a explicar a la gente lo que está pasando. A este grupo de hombres y mujeres no lo va a parar nadie porque somos ambiciosos, capaces y estamos conectados con la sociedad. Somos gente de la calle, con los oídos abiertos y cercanos. El PP andaluz es un proyecto global donde cabe todo el mundo", ha dicho.

El presidente de la Junta se ha referido a la igualdad recordando que un parado andaluz recibe la mitad que uno catalán. Se refiere a las transferencias del Estado en Políticas Activas de Empleo por las que Andalucía recibe 392 euros por parado, la mitad que un catalán. "¿Por qué se maltrata a españoles entre españoles? Nadie lo quiere explicar porque es mezquino. Para que yo pueda seguir en el poder, tengo que privilegiar a otros partidos políticos y a otros territorios".

"Este es el maltrado al que estamos siendo sometidos. Maltrato y chantaje permanente y constante. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo distinto, porque somos educados, correctos, porque queremos otro modelo de sociedad y porque creemos que se pueden hacer las cosas de manera distinta".

Pero también al tercer grado concedido a los etarras que mataron a los andaluces Manuel Martín Carpena, el coronel Muñoz Cariñanos y el fiscal Luis Portero. "He sentido pena al ver a una socialista en el País Vasco firmando el tercer grado a unos asesinos que no se han arrepentido de sus crímenes y a los que les quedan muchos años de cárcel. Esto es la ética de la política, como que Bildu decida cuál debe ser el límite de protección de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Pido una reflexión colectiva a este país. ¿Esto es sensato? ¿Es socialista? ¿Es razonable?".