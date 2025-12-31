Juanma Moreno destaca la "estabilidad" y la "moderación" como señas del modelo de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado la estabilidad política y la moderación como pilares fundamentales del modelo de gobierno autonómico. Durante su tradicional mensaje de Fin de Año, pronunciado desde la delegación del Gobierno andaluz en la Alameda Principal de Málaga, el dirigente popular ha destacado el diálogo como elemento diferenciador frente a la polarización que caracteriza el panorama político nacional.

Antes de realizar su balance anual, Moreno ha trasladado su apoyo a los vecinos de Alhaurín el Grande (Málaga), que atraviesan un momento de luto tras el fallecimiento de cuatro personas en un incendio, así como a la familia de un joven de Pinos Puente (Granada), todos ellos víctimas del temporal registrado en los últimos días del año.

En su valoración de la legislatura andaluza, que concluirá en junio de 2026, el presidente autonómico ha subrayado que el clima de serenidad política ha permitido superar crisis de gran magnitud como la pandemia del COVID y la escalada inflacionista que encareció significativamente el coste de la vida. Según Moreno, este contexto de estabilidad ha sido determinante para que la comunidad autónoma registre siete años consecutivos de crecimiento económico por encima de la media española y 55 meses seguidos de descenso del paro interanual.

Récords económicos y aprobación presupuestaria anual

El dirigente andaluz ha destacado que la región ha batido récords históricos en exportaciones e inversión extranjera, lo que se ha traducido en mayor bienestar y expectativas de futuro para los ciudadanos. Moreno ha calificado la estabilidad como "un bien escaso en nuestro entorno" y ha puesto en valor que Andalucía ha aprobado presupuestos todos los años, en contraste con la situación de inestabilidad en otras administraciones.

Los presupuestos que entran en vigor este jueves, 1 de enero de 2025, contemplan la contratación de más de 4.000 nuevos profesionales sanitarios y casi 3.500 nuevos docentes. Entre las medidas destacadas figuran la gratuidad de las guarderías para niños de 2 a 3 años y el refuerzo de los programas de cribado contra el cáncer.

Diálogo parlamentario y consenso entre fuerzas políticas

El presidente de la Junta ha reivindicado la capacidad de consenso del Parlamento andaluz, que en la actual legislatura ha aprobado más de cien iniciativas por unanimidad de todas las formaciones políticas y hasta 30 leyes, dos de ellas a propuesta de partidos de la oposición. "Aquí no es necesario adelantar las elecciones", ha señalado Moreno, priorizando el interés general de los andaluces sobre cualquier cálculo electoral.

El mandatario autonómico ha hecho referencia específica a la Ley de Vivienda de Andalucía, que también entra en vigor el 1 de enero de 2025 y que, según ha afirmado, ofrece soluciones a uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía en la actualidad.

La moderación como respuesta a la polarización política

En un contexto marcado por lo que ha definido como "tiempos de polarización y politización", Moreno ha defendido la moderación como vía para la convivencia, lo que ha denominado "vía andaluza". El presidente ha criticado a quienes se empeñan en "establecer una línea o un muro que separe a todos" y divida a la sociedad.

Moreno ha citado el mensaje navideño del rey Felipe VI, recuperando su reflexión: "Las ideas propias nunca pueden ser dogmas; ni las ajenas, amenazas". En estos tiempos de "enfrentamiento y ruido", el presidente andaluz ha concluido que "lo revolucionario es la tolerancia", un principio que considera esencial para el funcionamiento democrático y la convivencia social.