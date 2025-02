Juanma Moreno inicia la batalla contra María Jesús Montero

Puede parecer una tontería, un detalle menor. Pero ya se sabe que el diablo está precisamente en ellos, en los detalles. Y la estrategia política, también. El Gobierno andaluz ha anunciado, así como quien no quiere la cosa, que las reuniones semanales del Consejo de Gobierno pasarán a celebrarse "de manera definitiva" los miércoles. Es decir, que se retrasan un día y de esa manera no van a coincidir con el Consejo de Ministros que también se celebra los martes. O, más exactamente, a partir de ahora no van a coincidir las ruedas de prensa de ambas reuniones porque ahí es donde está la clave: en lo que llega a los ciudadanos.

Este lunes, cuando se ha adelantado la reunión del Gobierno andaluz por tratarse de una semana especial en la que se celebra el Día de Andalucía, los consejeros andaluces han estado esperando que la vicepresidenta del Gobierno y líder autonómica de los socialistas, María Jesús Montero, terminase de explicar los detalles de la propuesta de condonación de la deuda que ha pactado con Cataluña y ofrece a todas las comunidades para poder responderle y plantear una postura propia. Montero ha llevado la iniciativa política, ofreciendo la reducción de la deuda y tomando la delantera en los argumentos políticos. Y la Junta se ha tenido que conformar con responderle. Una dinámica que rechazan totalmente en San Telmo donde pretenden marcar la agenda política andaluza que para eso están gobernando. Y con mayoría absoluta.

La respuesta de la Junta ha llegado, además, en una jornada en la que el Gobierno andaluz daba a conocer las Medallas de Andalucía en este 2025, una cita señalada en el calendario mediático andaluz y que siempre despierta mucha expectación pero que ha quedado desdibujada por la polémica del día. El Gobierno andaluz ha aprobado también un decreto de vivienda que es una pieza política clave para el Ejecutivo de Juanma Moreno y que también ha quedado orillado por la polémica de la deuda y la propuesta de Montero. Este último fin de semana de entronización de la ministra de Hacienda en Granada y en el que el PSOE andaluz ha copado todo el protagonismo mediático, Juanma Moreno ha organizado una reunión de la Junta Directiva Autonómica en Palma del Río, en Córdoba, para evidenciar que el PP también está con las pilas cargadas y con tensión para plantar la batalla electoral. Y todo esto cuando resta un año y medio para los próximos comicios. O eso es lo que está previsto.