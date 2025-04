"Juanma Moreno es lo mismo que Trump, pero peinado"

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha sostenido que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "es lo mismo que (Donald) Trump, pero peinado", por su forma de gobernar, que "se parece bastante", en su opinión, al proceder del mandatario estadounidense, que "está desmontando todos los servicios públicos" en el país norteamericano y "yendo a un modelo en el que el que pueda es el único que va a tener una cobertura sanitaria" de forma privada.

Desde el Gobierno andaluz, la portavoz Carolina España ha respondido a estas declaraciones con una sola frase: "No es serio, ese señor se ha retratado solo", ha afirmado este miércoles desde el atril del Consejo de Gobierno.

Cuenca ha evaluado la acción de gobierno de Juanma Moreno a un año aproximado del final de la legislatura y ha denunciado que "cada vez está más insensible", como, en su opinión, ha evidenciado el presidente al no dedicar "ni una sola mención" a las "cerca de 100.000 personas" que, según las estimaciones de las organizaciones convocantes, secundaron en Sevilla el pasado 5 de abril la manifestación en defensa de la sanidad pública que culminó ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

En unas declaraciones a Europa Press, Francisco Cuenca ha remarcado que quienes participaron en esa manifestación, "la mayoría de ellos profesionales" sanitarios, se movilizaban "por la gestión nefasta de la sanidad pública que está haciendo" el Gobierno de Moreno, al que también ha afeado que hay familias en Andalucía que llevan "hasta tres años" esperando "para que les llegue el certificado de dependencia".

En este contexto, el portavoz socialista ha subrayado que el "eje de acción" del PSOE-A como principal partido de la oposición en Andalucía se sitúa en "defender la equidad, la igualdad en esta tierra, que es la que está desmantelando Moreno Bonilla, cargándose la calidad y la excelencia de los servicios públicos", según ha criticado Cuenca, que ha sostenido que los 'populares' "están muy nerviosos, atacando de forma permanente" a la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que es quien "marca la agenda" ahora mismo en Andalucía.

El representante del PSOE-A ha valorado al respecto que su partido ha abierto "un nuevo tiempo" con el liderazgo de Montero, con "un nuevo método de trabajo, un nuevo modelo, un nuevo equipo" y "una nueva dirección" que "nada tiene que ver con la anterior", según ha subrayado.

Frente a ello, ha denunciado que el presidente de la Junta "se pasa el día dando vueltas, no tiene plan, no gestiona y no gobierna", y su "modelo se parece mucho al de Trump". "Moreno Bonilla es lo mismo que Trump, pero peinado", ha aseverado en esa línea Francisco Cuenca, que ha justificado esa afirmación señalando que el presidente de Estados Unidos "está desmontando todos los servicios públicos" en ese país, "mermando la capacidad de los profesionales, y cada vez yendo a un modelo en el que, de forma más privada, el que pueda es el único que va a tener una cobertura sanitaria".

"¿A que suena eso en Andalucía?", ha preguntado el portavoz socialista, que ha remarcado que eso "se parece bastante" a lo que está ocurriendo en esta comunidad autónoma, donde "los propios rectores" de las universidades públicas "han salido a protestar por la falta de financiación" de la Junta y para reclamar "recursos para investigación".

Además, Cuenca ha señalado que "Trump necesita de forma permanente y sin sentido alguna especie con quien pelearse, con quien embroncarse", y eso "suena mucho" a la "pelea permanente" de Juanma Moreno "con el Gobierno de España", hacia el que, en cambio, y según ha opinado el portavoz socialista, el presidente de la Junta debería guardar "agradecimiento por la lealtad que está teniendo con Andalucía", que es una "prioridad" para el Ejecutivo del que María Jesús Montero es vicepresidenta primera.

Financiación autonómica

Por otro lado, el portavoz del PSOE-A también ha criticado la actitud del PP en relación a la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, y al respecto ha subrayado que desde el Gobierno de España "ya se ha tendido la mano a todas las comunidades en varias ocasiones" para acometer esa labor, y "recientemente" se les trasladaba también "una petición para que enviaran propuestas, sugerencias o posiciones de máximos" de cara a dicha reforma, pero "el Partido Popular está echado al monte", según ha denunciado Francisco Cuenca.

Así, ha criticado que las comunidades en las que gobierna el PP "se mantienen en el máximo nivel de exigencia", cuando "estamos en un tiempo en el que hay que mirar por este país", "ser leal" y "defender el justo equilibrio entre los distintos territorios de España", ha agregado.

Frente a ello, ha incidido en denunciar que el PP "está en modo egoísta, en modo bronca, y es el que está lastrando cualquier acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación en España", y ha criticado que incluso "se permite la desfachatez y la deslealtad de levantarse de espacios que le ofrece el Gobierno de acuerdo, de escucha, de diálogo y de entendimiento", como, según ha abundado, ocurrió en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 26 de febrero, de la que se levantaron los consejeros de Hacienda de gobiernos autonómicos del PP cuando se iba a abordar la propuesta de condonación de deuda realizada por el departamento que dirige María Jesús Montero.

Cuenca ha aprovechado para defender esa propuesta de asunción de deuda autonómica que "María Jesús Montero ha puesto encima de la mesa" y que "beneficiaría, especialmente, a Andalucía", ya que el Estado asumiría "casi 19.000 millones de euros" de su deuda, ahorrando así a la Junta "directamente más de 1.300 millones" en el pago de intereses vinculados a la misma, según ha puesto de relieve.

"Espacios de entendimiento" con el PP

Tras incidir en denunciar que el PP "ha decidido que su dinámica de trabajo es la bronca, la confrontación y la falta de respeto no sólo a los andaluces, sino a todos los españoles", el portavoz socialista ha puntualizado que, por parte del PSOE-A, "cualquier espacio de diálogo, de entendimiento" que se abra para "poner encima de la mesa propuestas por el bien de Andalucía siempre va a ser bienvenido".

En esa línea, ha señalado que, por parte del PSOE-A, "existe siempre voluntad de sentarse", en este caso con el PP-A, pero para ello "hay que pedirle" al partido que preside Juanma Moreno que "abandone esa dinámica de confrontar y de estar permanentemente generando lodo, fango, mentiras, que no nos lleva a ningún sitio", ha puntualizado.

Preguntado en concreto por la renovación pendiente de la figura del Defensor del Pueblo Andaluz, cargo que desde el año pasado ocupa en funciones Jesús Maeztu, y que requiere de una mayoría cualificada que no reúne por sí solo el PP-A, Francisco Cuenca ha indicado que, dentro de esa "lógica de lealtad", los socialistas están "abiertos" para que "se renueven" cargos como ese, "siempre que sea desde la transparencia y la lealtad a Andalucía", ha apostillado.

En esa línea, ha agregado que la renovación del Defensor del Pueblo Andaluz "necesita altura de miras, transparencia y, sobre todo, priorizar el interés de los andaluces", que es lo que, según ha opinado, "no hace" el PP-A.

Tras señalar que el PSOE-A estima que se han quedado por parte de la Junta "unos 1.300 millones de euros sin ejecutar del Presupuesto de 2024", Cuenca ha emplazado al Gobierno del PP-A a centrarse en "planificar, gestionar y gobernar", y ha advertido de que "gestionar no es estar dando todos los días paseos con el traje bien puesto y bien peinado", y que "los andaluces merecen la mejor gestión de los servicios públicos", de forma que "lo primero que hay que pedir" al Ejecutivo 'popular' es que "deje de confrontar y se dedique a gestionar el dinero de todos los andaluces", ha zanjado Francisco Cuenca.