La Junta de Andalucía conecta el agua potable del Campo de Gibraltar con Málaga

Se trata de una infraestructura clave en la red hídrica que abastece Andalucía. Una nueva tubería conecta ya el depósito de San Enrique de Guadiaro, en el término municipal de San Roque (Cádiz) con el ramal Oeste de abastecimiento de Acosol, la empresa pública perteneciente a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, en Málaga. Esta red permitirá llevar agua hasta los municipios malagueños en caso de sequía extrema.

La tubería sólo transportará agua tratada para uso humano y se complementa con la que ya existía que llevaba agua bruta a la Estación de Tratamiento de Arenillas en Castellar de la Frontera al depósito de San Enrique de Guadiaro o las captaciones del río Guadiaro.

Y es el primer paso de una red cuyo objetivo es conectar todas las Cuencas Mediterráneas de Andalucía, llegando primero a la Axarquía y, finalmente hasta Almería. Se trata de un proyecto ambicioso de la Junta que todavía no está desarrollado en su totalidad pero del que ya se están dando los primeros pasos.

El consejero del Agua, Ramón Fernández-Pacheco, explicaba que la Junta va a seguir invirtiendo en infraestructuras. “En esta misma semana en 2024 teníamos embalsados 1.990 hectómetros cúbicos menos, ahora estamos al 44,47% y entonces 27,84%, hemos subido 20 puntos de agua embalsada”, explicaba. “Andalucía ya ha vivido lo que supone relajarse porque empieza a llover, las obras decayeron y no se hicieron. Eso no va a volver a suceder porque vamos a trabajar como si no hubiera caído una sola gota de agua”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidió ayer la inauguración una nueva conducción de abastecimiento de 17 kilómetros para la zona norte de San Roque que tuvo lugar en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Arenillas, situada en el término municipal de Castellar de la Frontera. Para esta infraestructura, la Junta ha invertido 19,5 millones de euros que proceden del canon de mejora que pagan los usuarios en el recibo del agua.

La obra tiene como principal objetivo optimizar el suministro de agua a las poblaciones de Guadiaro, Torreguadiaro, San Enrique de Guadiaro y Sotogrande. Según explicó el secretario general de Agua de la Junta, Ramiro Angulo , responde a una demanda que se remonta a los años 90 y fue impulsada por la necesidad de mejorar el aprovechamiento de los recursos superficiales del río Guadiaro. “La tubería anterior no permitía abastecer de forma eficiente, ya que compartía el agua para varios usos. Por tanto, esta obra de desdoblamiento, que incluye la construcción de un nuevo depósito y tres tramos de conducción, ha sido esencial para garantizar un suministro de agua seguro y sostenible para el Valle del Guadiaro”.

Además, destacó que la nueva infraestructura permitirá un aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, gracias a la incorporación de agua proveniente de los embalses de Charco Redondo y Guadarranque. Juanma Moreno subrayó la importancia estratégica de esta obra, no sólo para la población, sino también para la agricultura, la ganadería y la industria de la comarca, que se beneficia del agua para el desarrollo de sus actividades. El presidente ha resaltado la gravedad de la situación de sequía que afecta al Campo de Gibraltar, que se encuentra en alerta por escasez severa de agua, con una limitación de consumo de 200 litros por habitante al día.

Gibralmedina

El presidente andaluz también anunció que la Junta va a iniciar la tramitación ambiental del proyecto de la presa de Gibralmedina, una obra considerada esencial para garantizar el suministro de agua en el Campo de Gibraltar y para buena parte de la Costa del Sol occidental en las próximas décadas. Esta tramitación es compleja y podría extenderse durante aproximadamente dos años. Esta presa de Gibralmedina está declarada de interés general del Estado y que, por lo tanto, corresponde al Gobierno de España su ejecución y financiación. Sin embargo, la Junta ha llegado a un acuerdo con el ministerio y ha asumido y financiado la redacción del proyecto por 2,2 millones de euros.