La Junta de Andalucía defiende su actuación en el caso de la onegé Inserta: "Es falso que la Consejería no hiciera nada"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha defendido la actuación de su departamento en relación con la onegé Inserta y los contratos de pisos para jóvenes migrantes extutelados sobre los que un juzgado ha abierto diligencias, y ha acusado a Por Andalucía, autor de la denuncia, de "intentar enfangar".

En una comparecencia en el pleno del Parlamento solicitada por la formación de izquierdas, López ha argumentado que es "falso" que la Consejería no hiciera nada y que fueron los profesionales de la inspección de Servicios Sociales quienes dijeron a la persona denunciante "cómo tenía que actuar y qué documentación tenía que presentar".

Ha calificado también como una falsedad que se amañaran los pliegos para conceder contratos y ha afirmado que hay un único pliego en ocho lotes, uno por cada provincia, en algunas de las cuales sus delegaciones han iniciado también procedimientos sancionadores al conocer posibles irregularidades.

"A usted no le importa la causa, ha venido aquí a intentar enfangar", ha espetado López a la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, a quien ha acusado de "poner bajo sospecha" tanto a los trabajadores de la Consejería como a otras entidades y ONG que han recibido subvenciones de la Junta.

Le ha preguntado además por qué Inserta "está bajo sospecha" cuando es el Gobierno andaluz quien le concede contratos y no cuando el ministerio de Igualdad del Ejecutivo de PSOE y Sumar le conceden más de un millón de euros o el de Infancia, dirigido por Sira Rego, más de 150.000 euros.

"No están bajo sospecha porque son colegas suyos", ha asegurado la consejera, que ha criticado la "doble vara de medir" de Nieto, a quien ha echado en cara además su "falta de apoyo" cuando el Gobierno "ha metido por la puerta de atrás a más de 600 menores en Andalucía".

Por su parte la portavoz de Por Andalucía ha denunciado que esta empresa "disfrazada" de ONG se ha visto "formidablemente beneficiada" por adjudicaciones de contrato y subvenciones de la Junta y ha preguntado por qué el Ejecutivo andaluz no ha acudido a los juzgados al conocer irregularidades, como ha hecho su grupo.

"¿Qué hicieron con las denuncias de, por ejemplo, personas trabajando en tres ciudades a la vez? ¿Han tapado las trampas? ¿Han incumplido la ley?", ha inquirido la diputada, que ha acusado a la Junta de "no mover ni un solo dedo" y "mirar para otro lado".

Ha insistido en que Inserta está recibiendo subvenciones "duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas y aquí no pasa nada" y ha añadido que no sabe si se trata de "connivencia o negligencia", además de plantear a la consejera que "si lo sabía cómo es posible que esto esté sucediendo, y si no lo sabía cómo es posible que no lo supiera".

Ha pedido responsabilidad a López como máxima representante de la Consejería y le ha instado a aplicar "sanciones ejemplares" y a resarcir el dinero que se haya destinado a la supuesta ONG. "Si no hace nada se vuelve usted cómplice de todo esto", ha aseverado.

El debate se ha producido después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla haya abierto diligencias previas a raíz de la denuncia de Por Andalucía para investigar posibles irregularidades en la adjudicación de la Junta a la asociación Inserta relacionada con contratos de pisos para jóvenes migrantes extutelados.

La jueza, según recoge el auto al que ha tenido acceso Efe, también requiere a la Junta de Andalucía que remita los expedientes de contratación a los que se refiere la denuncia.