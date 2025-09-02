La Junta destina 50 millones de euros a mejorar los polígonos industriales

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el proyecto de ley de poligonos industriales, que va acompañada de una línea de ayudas de 50 millones de euros para mejorar la competitividad de estos espacios y su eficiencia energética. La convocatoria se lanzará a finales de este año.

Se trata de una ley de la Consejería de Industria, Energía y Minas. La norma pretende acabar "con la visión extendida de que los polígonos, en una gran mayoría, no se adecuan a las necesidades actuales del sector industrial, y que adolecen de instrumentos regulatorios, de planificación o de gestión para abordar su modernización y mantenimiento".

En Andalucía se contabilizan 2.379 espacios productivos repartidos en más de 540 municipios andaluces que albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos, el 16% del tejido empresarial andaluz y el 22% de los trabajadores, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Se estima que suponen un 40% de los polígonos a nivel nacional.

La futura ley no se limita a la mejora de los polígonos, sino que busca llenarlos de industria. Por ello, una de las medidas clave es la creación del "espacio industrial protegido", una figura que busca preservar los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social para el territorio donde se ubican, y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales. Esta consideración conllevará ventajas como la agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía o el acceso a incentivos específicos.

Otra medida relevante que introduce el texto es una clasificación de los espacios productivos en tres niveles en función de las infraestructuras y servicios con los que cuenten: básico, avanzado y avanzado excelente. Además, se añaden las etiquetas de polígono “fabril” en función de su especialización industrial, y de “inteligente, sostenible o eco-green", según su grado de adecuación a la transición ecológica y digital. Esta medida pretende que todos los polígonos conozcan cuál es su situación de partida respecto a los demás y les ayude a destacar sus potencialidades y a priorizar las actuaciones a mejorar.

En diciembre de 2022, la Junta firmó un protocolo de colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía para fomentar el crecimiento de la base industrial y empresarial a través de la mejora de sus espacios productivos. En marzo de 2023, la futura ley de espacios productivos se incluyó entre las medidas acordadas en el marco del diálogo social y un mes después, en abril de 2023, la Consejería de Industria realizó una consulta pública que evidenció la necesidad de contar con una regulación específica que abordara de forma transversal las necesidades de estos espacios. En julio de 2024, el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de la Ley que ahora comenzará su tramitación en el Parlamento andaluz.