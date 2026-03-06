La Junta publica la bolsa de interinos de agentes de medio ambiente y abre cinco días para actualizar datos

La Junta de Andalucía ha publicado la resolución por la que se aprueba la relación de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino del cuerpo de ayudantes, especialidad agentes de medio ambiente (C1.2100), dentro del denominado colectivo 2.

Esta publicación supone la constitución de la bolsa de trabajo desde la que la Administración podrá realizar llamamientos para cubrir necesidades temporales de personal en este cuerpo, como vacantes, sustituciones o refuerzos en distintos puntos del territorio andaluz. La oferta se ha publicado en el portal de empleo público de la Junta de Andalucía, repositorio que va a centralizar la información disponible para los trabajadores y aspirantes de la Administración.

El denominado “colectivo 2” está integrado por aspirantes que han participado en el proceso selectivo correspondiente y que han superado alguno de sus ejercicios, por lo que pueden ser incluidos en la bolsa de interinos conforme a la normativa que regula estas listas en la Administración autonómica.

Las personas incluidas en el listado disponen de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el portal del empleo público, para actualizar sus datos personales o modificar, si lo desean, las provincias en las que están dispuestas a prestar servicio. Entre la información que puede revisarse se encuentran el teléfono móvil y la dirección de correo electrónico de contacto, que son los canales habituales utilizados para realizar los llamamientos. Esta posibilidad de modificación es independiente a la situación en la que los aspirantes se encuentren en dicha bolsa.

La presentación de dichas solicitudes, según recoge el Sindicato Andaluz de Funcionarios, se llevará a cabo por la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía, y se desestimarán las solicitudes presentadas por otras vías.