La Junta respeta la condena a UGT-A por fraude: "Una foto más de la época pasada de gobiernos del PSOE"

El consejero de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha expresado este miércoles el "respeto" a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a la antigua cúpula del sindicato UGT en Andalucía por un delito de fraude en subvenciones y ha asegurado que la decisión judicial ofrece "una foto más de la época pasada de gobiernos del PSOE-A" muy alejada de la que ahora ofrece el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Sanz se ha pronunciado de este modo en unas declaraciones recogidas por Europa Press después de ser preguntado por la condena de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla a tres años de cárcel y a una multa de 50 millones de euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones.

Sanz se ha mostrado respetuoso con la sentencia y ha comparado la gestión actual de la Junta de Andalucía con la de la etapa socialista. "Hoy tenemos una Andalucía distinta" a la que se refiere esta sentencia, ha dicho, y ha añadido que no es más que un "reflejo de la Andalucía del pasado y de otra forma de gobernar" con los gobiernos del PSOE-A.

Sanz ha puesto de relieve que "ahora Andalucía tiene controles y una iniciativa legislativa y política que nos permite garantizar que este tipo de hechos no se pueden repetir", ya que ahora "la lucha contra la corrupción y la prevención de este tipo de casos son ejes fundamentales" en la acción de la Junta. El consejero ha aludido a la creación de la Oficina Antifraude o la del Cuerpo de Interventores, así como a las medidas de prevención incorporadas a la Ley de Incompatibilidades y a la publicación de los contratos en el portal de transparencia de la administración, "un mecanismo fundamental de prevención de la corrupción". "Esta sentencia refleja una etapa pasada de gobiernos socialistas que no tiene nada que ver con la etapa nueva que vive Andalucía y que lidera el presidente Juanma Moreno", ha recalcado.

Preguntado por si UGT-A ya ha iniciado la devolución de los fondos defraudados, Sanz ha señalado que "la sentencia acaba de conocerse y todavía caben recursos", por lo que aún habrá que esperar "las decisiones que adopten los actores en este caso, porque hay una acusación popular, una acusación particular y luego están los condenados".

"No me atrevo a vislumbrar qué va a ocurrir. Esperaremos a los acontecimientos pero evidentemente respeto a la justicia y una fotografía más de la época pasada de los gobiernos socialistas que no tiene que ver con lo que hoy son los gobiernos de Juan Moreno donde se han tomado muchas medidas de control y prevención para que estos casos no vuelvan a producirse", ha concluido el consejero.

Reacciones de los partidos políticos

La sentencia condenatoria contra los dirigentes de UGT andaluz ha provocado la respuesta de los grupos políticos con representación parlamentaria. En ese sentido, Vox ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que corte la "financiación" a un sindicato "mafioso" como UGT-A y que le exija que devuelva el dinero "robado".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento, Rodrigo Alonso, después de conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.

"UGT Andalucía se gastó en las actividades propias del sindicato el dinero que debería de ir destinado a cursos de formación para personas desempleadas y ocupadas", ha denunciado Alonso, quien ha señalado que los que deberían defender a los trabajadores y desempleados con necesidad de formarse "se gastaron el dinero de esas subvenciones para su mafia sindical, para sus actividades y para su propio beneficio", informa en una nota Europa Press.

Ha manifestado que Vox lleva mucho tiempo pidiendo al Gobierno de Juanma Moreno que "pare de financiar a la mafia sindical; que le exija que devuelva el dinero robado y que, por supuesto, deje de reunirse con aquellos que tanto daño han hecho a los trabajadores de Andalucía".

Tras apuntar que "Andalucía es una tierra en la que el paro es estructural, crónico y una lacra", ha indicado que se ha certificado que UGT-A se "ha lucrado con el dinero que debería destinarse a la formación de los desempleados".

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha destacado que se trata de una "sentencia contundente", "contundente también por nuestra parte", ha enfatizado Nieto en rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas ha señalado que "la corrupción debe condenarse, ocurra donde ocurra y la cometa quien la cometa", además de que "el peso de la ley debe caer sobre quien utiliza dinero público de manera distraída y saltándose la ley".

La representante de Por Andalucía ha subrayado que su grupo realiza esta valoración de la corrupción tanto a propósito de esta sentencia como a raíz de "cualquiera otra que salta a la opinión pública con respecto a cualquier organización, sea empresarial, sindical o política", ha abundado. Nieto ha sostenido que las organizaciones que integran el espacio político de Por Andalucía "tenemos problemas con la corrupción en general, por lo que supone de deterioro de las posibilidades reales de utilizar el dinero público de manera sobria y decente, y por las consecuencias negativas que eso tiene y el descrédito generalizado que provoca en las instituciones y en la confianza que deben tener en ellas la ciudadanía", por lo que, ante una sentencia "contundente" como la que afecta a ex cargos de UGT-A, su condena también "contundente" a la corrupción.