El legado profundo y claro de Manuel Clavero Arévalo

José Rodríguez de la Borbolla todavía recuerda cómo, una vez, ganó un pleito sobre un asunto urbanístico a Manuel Clavero Arévalo. El ex ministro de UCD fue "maestro" del ex presidente de la Junta en las aulas de la antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla y, años después, cuando perdió aquel pleito, llamó a su alumno para señalar su buen hacer con el Derecho Administrativo. "Usted me dio dos matrículas y me dijo que le dedicara tiempo a las cosas", le contestó entonces Rodríguez de la Borbolla al histórico político sevillano, cuyo legado "profundo y claro" como profesor glosó ayer el ex dirigente socialista en un acto en el Palacio de San Telmo, situado sólo a unos metros de esa antigua facultad de Derecho de la Hispalense donde el profesor Clavero impartía su cátedra de Derecho Administrativo. Desde este lunes, la sala del imponente edificio barroco donde se reúne de manera semanal el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía lleva el nombre del ex ministro y "partero de la España territorial", como lo ha llamado su ex discípulo.

Antes de que el ex presidente de la Junta recordase sus años de estudiante y recorriese la figura política de Manuel Clavero Arévalo, la familia de político sevillano ha acompañado al actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, a descubrir la placa con el nombre del ex ministro junto a la citada sala. La decisión de Moreno no es baladí, como tampoco lo fue acudir a visitar a Clavero a su domicilio sevillano el día después de convertirse en presidente de la Junta. Poco después anunció la creación de una Medalla de Andalucía con el nombre del profesor, que fue presidente del Consejo Editorial del Grupo Joly hasta su fallecimiento, el pasado 14 de junio. "Es el inspirador de ese andalucismo moderno con el que yo me identifico y me reconozco", expresó Juanma Moreno en la presentación de la reedición de las memorias que Manuel Clavero escribió en los 80 y que, bajo el nombre Forjar Andalucía recorren el camino de la comunidad hacia el autogobierno.

La Fundación Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia, ha pergeñado una "cuidada" edición con una presentación firmada por Juanma Moreno y con el prólogo original del sacerdote y periodista José Maria Javierre. Moreno y Rodríguez de la Borbolla -patrono del Centra- han presentado el libro en una mesa redonda en la que también han participado la ex dirigente popular Amalia Gómez y Javier Delmás Infante, vicepresidente de la Fundación Blas Infante y nieto del notario de Casares reconocido como Padre de la Patria Andaluza en el Estatuto de 2007. "Nosotros tenemos como referencia a Manuel Clavero y él tenía como referencia a Blas Infante", ha reconocido Delmás, que ha destacado el papel de un "liberal andalucista" que apostó por un "nacionalismo regeneracionista" que quedó reflejado en su carrera política.

Rodríguez de la Borbolla se encargó de recordar el recorrido de Manuel Clavero por la política tras su dimisión, con un intento por formar un partido "de centro, ligado al autonomismo y con una idea clarísima de España". Se refería así a la creación de Unión Andaluza, que no pudo presentarse a las elecciones por falta de financiación a pesar de las presiones de la patronal para que fuera en coalición con Alianza Popular. "Una parte no quiso apoyarlo", lamentó el ex presidente andaluz. Amalia Gómez, que fue secretaria general de Asuntos Sociales con el PP, recordó que Clavero "no fue comprendido por los mismos que le encargaron lo que tenía que hacer", en alusión a su papel como ministro de las Regiones en el gobierno de UCD.

"Clavero no era un político en el sentido profesionalizado con de la política", ensalzó Juanma Moreno, que cerró el acto con un discurso a favor del diálogo -"es el instrumento más poderoso que tiene un político"- y en contra de "la hipérbole" y "el ruido" que caracterizan a una política en la que, dijo el presidente, "las posiciones se han vuelto inmovilistas".