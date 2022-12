Andalucía ve "viable, deseable y conseguible" una ley que prohíba fumar a los más jóvenes

Andalucía ha presentado el miércoles 14 de diciembre su nuevo Plan Integral de Tabaquismo (PITA) un año después de que el Ministerio de Sanidad abandonara el suyo. En pleno revuelo por la decisión de Nueva Zelanda de prohibir la venta de tabaco a los nacidos a partir de 2009, la Junta de Andalucía publica una serie de medidas para luchar contra el hábito a esta sustancia.

La Unión Europea ha marcado como objetivo reducir la prevalencia del consumo de tabaco al 10% y los últimos datos sobre el número de fumadores en Andalucía (Encuesta Andaluza de Salud 2015) señalan que el 27,9% de la población mayor de 16 años fuma cada día.

Si bien es cierto que este año hubo la novedad de que se ha permitido Ayuntamientos con costa prohibir el tabaco en las playas, ya han pasado más de 10 años desde la última ley estatal antitabaco. Pese a que se ha reducido considerablemente el número de fumadores en el país, según la Revista Española de Cardiología, cada año siguen muriendo 54.000 personas por enfermedades derivadas del tabaquismo.

Ante el estancamiento del proyecto propuesto por el Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias, las comunidades autónomas están desarrollando sus propias políticas. Ya en septiembre, la Generalitat Catalana se adelantó y anunció que estaba preparando una ley que prohibirá fumar en las terrazas de los bares aprovechando la experiencia de las medidas sociosanitarias por la pandemia.

"Mejorar la calidad de vida"

Ahora es la Junta quien da un paso al frente. "Como parece que el plan del Ministerio no está saliendo, nosotros hemos pensado que ya es buen momento para sacar el nuestro", asegura a este periódico el director del PITA, Marcos García Rueda. Este neumólogo del Hospital Regional de Málaga espera que la Consejería de Salud retome su Plan Integral.

Según el propio informe, el objetivo del PITA es "mejorar la calidad de vida de la población andaluza reduciendo la morbimortalidad y otras consecuencias relacionadas". Sin embargo, este proyecto se centra principalmente en medidas relacionadas con la salud porque "gran parte de la capacidad legislativa frente al tabaquismo la tiene el Estado", como señala García Rueda.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la presidenta de la organización NoFumadores.org, Raquel Fernández Megina acusa a España de ser "una tabacocracia". Fernández Megina ha pedido también "políticos valientes y comprometidos con la salud pública que sigan el ejemplo de la presidenta de Nueva Zelanda".

Rocío Díaz es estanquera y asegura no entender este tipo de políticas tan restrictivas. "Sabemos lo que es el tabaco y lo que hace, cada uno tiene que ser capaz de saber qué es lo que tiene que hacer", dice. Además, Díaz insiste en la cantidad de restricciones que se ponen al tabaquismo y, "sin embargo el alcohol también tiene efectos negativos y no hacen campaña para prohibirlo". "Yo tengo un negocio y lo que hago es dar puestos de trabajo", insiste.

El caso neozelandés

En la Declaración Endgame del tabaco en España 2030. Por una generación libre de humo, tabaco y nicotina, la asociación NoFumadores.org pide al Gobierno nacional que avance hacia "abolición progresiva" de la venta de tabaco. Nueva Zelanda ha sido pionera en este tipo de medidas, restringiendo la venta a los nacidos a partir de 2009, pero en otros lugares, como Dinamarca, Malasia o Hong Kong, las autoridades ya tienen políticas similares sobre la mesa.

Respecto a este tipo de medidas de final de partida, Díaz Rueda explica que como director del plan lo ve "muy posible", pero asegura que "hay que trabajar para ello". "Conlleva una serie de cambios legislativos, económicos, etc. que creo que en ese sentido es viable, es deseable y es conseguible sin duda, pero hay que trabajarla", abunda.

"Soy consciente de que en el plan hemos hecho cosas que son muy ambiciosas, pero realmente si no hacemos cosas ambiciosas, si no planteamos cosas importantes, no vamos a llegar", zanja el neumólogo del Regional de Málaga.

García Rueda insiste en que el PITA va en consonancia con el plan propuesto por la ministra Carolina Darias en 2021, que espera que "ojalá salga pronto".