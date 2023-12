Las líneas a seguir para conseguir una movilidad ‘verde’ real

Vivimos momentos de cambio tecnológico fuerte, una era en la que la tecnología es ya una importante aliada de la sostenibilidad y la descarbonización, en cualquier sector. La movilidad eléctrica es fruto de esta alianza y va ganando terreno cada vez más. Cada año aumenta en España la flota de vehículos híbridos (combustión + electricidad) y de los puramente eléctricos.

En el año 2022, el mercado de vehículos eléctricos en España experimentó un crecimiento significativo, con un total de 84.645 unidades vendidas según datos del Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto), lo que representa un aumento del 19,09% con respecto al año anterior. Concretamente, Andalucía registró un incremento del 18,89% en vehículos eléctricos, situándose como la cuarta comunidad autónoma en el ranking de matriculación de vehículos eléctricos en España. Este incremento refleja el creciente interés y compromiso de la sociedad hacia la movilidad sostenible y el futuro verde.

Sin embargo, a pesar de este aumento de vehículos eléctricos en nuestras carreteras, España debe hacer frente todavía a desafíos singulares, debido a sus características geográficas y demográficas, para poder cumplir los objetivos de la agenda verde fijados por la Unión Europea en 2050.

Un crecimiento todavía lento

Así quedo reflejado en la mesa redonda que organizó este miércoles Diario de Sevilla, en colaboración con BBVA, en el Hotel NH Collection, titulada La hoja de ruta de la movilidad: sostenible, conectada y viable, que estuvo moderada por el subdirector de Diario de Sevilla, Alberto Grimaldi. Se trató de un encuentro a tres bandas en torno a la situación actual que vive electrificación del vehículo y su horizonte a medio y largo plazo, protagonizado por tres expertos en la materia: Eduardo Pérez–Serrera, presidente ejecutivo de Terry Automoción y miembro de la asamblea general de Ideauto; Ángel Samartino, director de SwitchFleet (empresa tecnológica que ayuda a gestionar flotas de vehículos); e Iván García, director de Soluciones Banca de Empresas y Corporaciones Sur de BBVA.

BBVA se posiciona como ‘partner’ financiero de los principales fabricantes de vehículos eléctricos.

Entre los tres abordaron la hoja de ruta necesaria para cumplir con los ambiciosos objetivos en movilidad sostenible: infraestructuras de recarga necesarias, o la evolución del vehículo eléctrico y todo lo que conlleva (nuevas tecnologías, ampliación de gama, cambio de mentalidad, nuevos modelos de suscripción, etc).

Para arrancar el debate, cada uno de los invitados hizo una radiografía de la movilidad sostenible en España. Así, para Eduardo Pérez-Serrera, “esta transición hacia la movilidad sostenible necesita impulso, vamos muy lentos” y enumeró cuatro palancas básicas para que esta transición sea una realidad pronto:“primero, los puntos de recarga de los vehículos. Si en Andalucía tenemos 2.500 puntos y el 30% de esos 2.500 no esta operativo, eso es una traba para el cliente y para llegar al objetivo marcado de 40.000 puntos de recarga”, apuntó.

“Segundo, las zonas de bajas emisiones. Están promoviendo ese cambio de mentalidad, pero hacen falta más. Tercero, las ayudas que debe poner el gobierno para que esa transición sea ordenada y democrática: es fundamental que los precios sean accesibles a todos los ciudadanos. Y cuarto, hay que renovar el parque de vehículos que tenemos. La media es de 14 años, son muy contaminantes”, explicó el ejecutivo de Terry Automoción.

“Así es, tenemos menos de 30 años para lograr un mundo con cero emisiones netas”, expuso el directivo de BBVA, y recordó que esta transición requerirá movilizar inversiones de alrededor de 275 billones de dólares hasta 2050, más del 8% del PIB mundial cada año. “España, por ejemplo, debe invertir cada año más de 100.000 millones de euros (más del 7% del PIB anual de España). García puso sobre la mesa datos que hay que tener en cuenta. “Según ANFAC y aunque en España avanza a buen ritmo la venta de vehículos electrificados, todavía nos encontramos a la cola de Europa. Aunque la ventas de vehículos electrificados en España se incrementó en 2022, la cuota de mercado todavía se sitúa por debajo del 10%, muy alejada del 21% de Europa. Por tanto, queda un largo camino”.

Por su parte Ángel Samartino lanzó una visión más positiva. “Desde SwitchFleet creemos que se han hecho muchos esfuerzos para que esa hoja de ruta sea posible, y que todos los ingredientes se están posicionando: las pequeñas y las grandes empresas se han dado prisa para instalar puntos de carga, para que esa tecnología pueda estar disponible. También los gobiernos han hecho un esfuerzo para que haya subvenciones, y hay planes a nivel europeo. Además, hay compañías tecnológicas como la nuestra, que ayudamos y asesoramos a las empresas en esta transición. Y por supuesto, los ‘préstamos verdes’ de los bancos, como BBVA, que son una gran ayuda”.

Los ‘caballos de batalla’

El mencionado déficit de puntos de recarga dio pie a los expertos a comentar también otros obstáculos con los que se encuentra la electrificación del vehículo particular. “Todavía existen muchas limitaciones”, apuntó Iván García, “costes elevados, infraestructuras de recarga insuficientes, prestaciones que no se ajustan a los usos de los conductores (autonomía reducida, tiempo de recarga todavía prolongado..), disponibilidad limitada de modelos, incertidumbre tecnológica, falta de información y también el desconocimiento de sus ventajas comparativas, como son el ahorro a largo plazo, las subvenciones que hay o los incentivos fiscales”.

“Los fabricantes de vehículos han sido los primeros que se han tenido que adaptar, pero la velocidad a la que esto debería de ir no es suficiente”, aseguró Pérez-Serrera. “Yo me he reunido con la Asociación de Gasolineras y no se plantean poner cargadores de coche eléctrico por todo lo que implica: permisos, burocracia, costes... Por tanto, tiene que haber ayudas directas del Gobierno para instalar más cargadores”, enfatizó.

A pesar de los avances, España debe hacer frente aún a desafíos singulares en movilidad eléctrica

En este punto, el director de SwitchFleet sí quiso romper una lanza a favor de las empresas, que a su juicio, “tienen una voluntad real de hacer ese cambio”. Según Samartino “esa desconfianza que había hacia 10 años ha ido pasando a curiosidad, y luego a interés. Hay empresas de logística y transporte que ya saben cómo los coches eléctricos pueden ayudarle a reducir costes, pero también hay empresas del sector servicios que, aunque han decidido que van a hacer ese cambio sí o sí, no saben cómo. Ahí es donde en SwitchFleet les ayudamos a tomar esa decisión y llevar a cabo ese cambio”, aclaró.

También BBVA está al lado de estas empresas que quieren subirse al carro de la movilidad eléctrica, recordó García, ofreciendo todo tipo de soluciones para tomar la mejor decisión. “Nuestro rol va más allá de financiar la mera compra. Somos partner financiero de los grandes fabricantes, incentivamos la fabricación del coche eléctrico. Aprovechamos para llegar a acuerdos con todas las partes de la cadena de valor, facilitamos información sobre todos los temas fiscales, sobre las distintas modalidades como leasing o renting, etc. Y hemos creado un equipo especializado de agentes en sostenibilidad que asesoran y guían a nuestros clientes”.

Para concluir, los tres expertos quisieron despedirse con un mensaje optimista y con la confianza de que, en un escenario que es favorable al coche eléctrico, se puedan conseguir pronto los objetivos marcados. Lo resumió muy bien el directivo de BBVA: “Debemos trabajar para eliminar incertidumbres e impulsar decididamente la electrificación del transporte, tanto particular como de flotas. En este sentido, la colaboración público-privada se vuelve fundamental”, afirmó.

Samartino hizo hincapié en que “el reto principal es la toma de la decisión de las empresas, que esté basada en datos, no en opiniones”. Y Pérez-Serrera sentenció: “la descarbonización es imparable pero hay que aumentar la velocidad”.