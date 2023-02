La repentina conversión carnavalera de Macarena Olona

La religión carnavalera tiene una nueva e inesperada conversa. El inicio de milagro de febrero se remonta a la sesión de cuartos de final de final del pasado viernes, cuando a un pasodoble sobre el aborto de Los Esclavos le salió una fan inesperada: Macarena Olona. La ex diputada de Vox, que hasta hace nada defendía opiniones radicales sobre la interrupción del embarazo, llamó "poeta" a El Chapa e incluso compartió una parte textual de la letra, una postura que revolucionó a la comunidad carnavalera en Twitter.

El pasodoble no hizo más que abrir la veda. Olona pasó buena parte del fin de semana citando más letras de la comparsa, interactuando con seguidores gaditanos y comentando cuestiones carnavalescas. Una situación que está haciendo las delicias de muchos carnavaleros en esta recta final del COAC 2023.

Es más, sesión a sesión a va tuit diario elogiando letras que hasta hace poco distaban mucho de sus posturas radicales de extrema derecha, como anoche sobre la letra al amor libre de la comparsa El embrujo de Cádiz, o directamente respondiendo a un cuplé de La chirigota del barranco que precisamente se reía de su repentina conversión.

Vergonzoso. Habéis estado maravillosos, @lachirisevilla . Me ha encantado el cuplé. Ya os diré dónde está el tatuaje. #COAC2023S1 pic.twitter.com/MzmHc9lPZr

Hoy 14 de febrero esto de ayer de @los_delacantera sobre el amor libre de nuestra juventud. “Aquellos que dicen que ya no sabemos amar, que no sentimos nada, yo les respondo que sólo tienen envidia porque nunca fueron libres para amar como les dio la gana”. Viva la libertad ❤️ pic.twitter.com/XeIAvqtB0m

Manu Sánchez fue uno de los que se mostró sorprendido. Su respuesta al humorista tampoco tiene desperdicio. En ella, dice peregrinar a Cádiz para "expiar pecados" citando directamente un fragmento de la presentación de Los Peregrinos, de Juan Carlos Aragón. Incluso asegura que estará en la calle este Carnaval disfrazada de quinqui.

En la última edición del COAC de junio de 2022, Olona era candidata a la presidencia de Andalucía por Vox. Su polémico empadronamiento en Salobreña para poder concurrir a los comicios fue criticada por la comparsa de Vera Luque, Los Quinquis: "No tiene ni la sangre ni tiene categoría para ser lo que levante a mi tierra Andalucía". Entonces no hubo respuesta. Al cabo de los meses, sí la ha habido, diciendo que ha cambiado. En su intensivo de Carnaval alaba hasta a la la Juani, un nuevo fenómeno del gallinero con su cuplé callejero emplazando a Vox a un cunnilingus, aunque con otras palabras.

La Juani desde el gallinero y @ComparsaWECANDO desde las tablas. He aprendido mucho del Carnaval desde que @ElVeraLuque me cantó aquel pasodoble. También he descubierto a tu admirado Capitán Veneno. Era increíble. Viva la fiesta de la libertad. ¡Vivan las mujeres carnavaleras! 🔥 https://t.co/IM6abNJhFj