Los médicos se rebelan contra el plan de citas en 72 horas de la Junta: "Están rompiendo la medicina de familia"

El plan de choque de la Junta de Andalucía para desatascar la Atención Primaria "no está funcionando", según Ana Pagador, vocal autonómica del Sindicato Médico Andaluz (SMA), que ha pedido al Gobierno andaluz que "no ponga parches y no engañe a la población. "No es tonta", ha dicho rotunda.

En rueda de prensa, junto con el Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM) sobre el borrador de decreto del Ministerio de Sanidad, la representante del Sindicato Andaluz de Médicos ha precisado que es una conclusión de los facultativos porque todavía no hay datos oficiales del plan de la Junta de garantizar una respuesta del centro de salud antes de 72 horas, ya sea con un médico que no sea el suyo dentro de su distrito, o que le resuelva la consulta de manera telefónica un profesional de otro distrito o incluso de otra provincia.

En principio dicha medida se empezó a aplicar en las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén y ahora se está extendiendo al resto, por lo que se están recabando los datos, pero la sensación del colectivo médico es "que no está solucionando los problemas de la demora en las citas de Atención Primaria", ha sostenido.

Ha incidido en que el plan de choque "no está solucionando nada porque están rompiendo la medicina de familia de conocer al paciente y su entorno" y ha explicado que lo que hace es que "en el plazo de 72 horas se contacta con el paciente muchas veces desde otras provincias y cómo no lo ven personalmente lo vuelven a derivar al médico de familia".

Por ello, Ana Pagador ha reclamado a la Junta que "no ponga más parches" e incremente la plantilla de médicos y cubra las sustituciones por vacaciones y baja si realmente quiere solucionar el problema.

Protestas contra el borrador del Estatuto Marco

En la misma rueda de prensa, el presidente del CACM, Alfonso Carmona, y del SMA, Rafael Ojeda, han explicado las reivindicaciones del colectivo y la oposición al borrador del Ministerio de Sanidad, contra el que han convocado movilizaciones en toda España el 10 de febrero en todos los centros sanitarios y el 13 de febrero una concentración en Madrid ante el Ministerio de Sanidad.

Además, los facultativos andaluces están convocados este jueves a un encuentro, presencial o telemático, en el Colegio de Médicos de Sevilla para exponer las reivindicaciones de este colectivo y las amenazas que supone para la profesión el borrador del Estatuto Marco.

De hecho, el presidente del SMA ha avanzado que "las movilizaciones no han hecho más que empezar" y no descartan ninguna medida, incluida una huelga médica, aunque ha precisado que sería necesario el acuerdo y el consenso de todo el sector, al que ha llamado a la unidad para defender una postura común en la negociación con el Ministerio.

Según estas organizaciones, uno de los principales efectos de dicho Estatuto marco es que "alienta a los médicos a irse a la sanidad privada", ya que cuando se "presiona para que elijan entre la pública y la privada, eligen esta última" y ha añadido que esto sucede en la última década por el "maltrato a la pública".

Han denunciado que el Ministerio está alimentando un debate sobre la obligación de la exclusividad en la pública para "desvirtuar las demandas de los colectivos médicos" y han censurado que de esa forma se está "coaccionando" a los médicos españoles, algo que no sucede en el resto de Europa.