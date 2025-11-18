Montero anuncia un nuevo modelo de financiación y reaviva el debate político

La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero anunció este lunes a las comunidades autónomas que en dos meses presentará un nuevo modelo de financiación, del que, por el momento, ha dado pocas pistas. Y lo hizo durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar en Madrid y a la que asistieron todas las autonomías de régimen común. La propuesta del Gobierno combinaría la multilateralidad con la bilateralidad, eso además de reconocer la “singularidad” de algunas competencias de las comunidades, en clara referencia a Cataluña, y de recoger la “solidaridad interterritorial”, según explicó la ministra. Unos asuntos que generan recelos en comunidades como Andalucía.

Montero no aclaró si se incluirá o no la ordinalidad que exige ERC (partido del que depende el Gobierno de Salvador Illa en Cataluña), un concepto que Andalucía rechaza de pleno ya que supone que las comunidades que aportan más recursos dispongan de más fondos para financiar los servicios públicos. Eso además de la política fiscal porque Cataluña ha avanzado en la creación de una agencia tributaria propia y se abría la puerta a la recaudación de algunos tributos de competencia estatal. Montero explicó que el nuevo modelo de reparto de los fondos del Estado tendrá como base la corresponsabilidad fiscal y el despliegue de un nuevo modelo de “gestión en red del sistema tributario”, para que las comunidades pueda recaudar ciertos impuestos.

La ministra de Hacienda evitó dar detalles de un modelo de financiación que lleva más de siete años encima de la mesa y que no ha terminado de concretarse. Y todas las comunidades se mostraban escépticas con la posibilidad de que esta propuesta pueda salir adelante. Salvo Cataluña, cuya consejera de Hacienda aseguró que la información que habían recibido “les sonaba bien”; todo lo contrario de lo que decían el resto de representantes autonómicos.

La consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España, se mostraba muy crítica: “Esa singularidad, la bilateralidad, es incompatible con la multilateralidad, y si los independentistas están contentos, como han dicho, con esas negociaciones, esto quiere decir que vuelve a perder Andalucía”. Para Carolina España, Montero “vuelve a reírse de los andaluces” y ponía el foco en la propuesta de Cataluña de “liderar” el nuevo modelo de financiación “como ya hizo en 2009" : “Y tanto que lo hizo, que con ese sistema de financiación, Andalucía pierde 1.528 millones de euros cada año”.

Más dinero que nunca

La reunión de Consejo de Política Fiscal y Financiera se cerró sin polémica (en la última hubo un plante de las comunidades del PP por la condonación de la deuda) y sin acuerdo. El Gobierno presentó también la senda de gasto y el objetivo de déficit para 2026 y lo más probable es que ninguna de las dos salga adelante por falta de apoyos en el Congreso.

Lo que sí quedó cerrado son las transferencias que el Estado va a realizar durante el próximo 2026 a las comunidades autónomas, en un modelo de entregas a cuenta que está previsto que se elimine ya que se envían las liquidaciones con dos años de retraso. El Ministerio de Hacienda va a transferir a Andalucía en 2026 un total de 30.725 millones de euros, lo que supone el 18% del total de los fondos destinados a las autonomías. Esta cantidad se debe a la suma de 29.390 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 7% más que en 2025, más los fondos correspondientes a la liquidación de 2024. En total, las autonomías de régimen común van a recibir 170.300 millones de euros para el próximo año desde el Ministerio de Hacienda. Hay un dato más. Andalucía tendrá capacidad para endeudarse en un 0,1%, lo que supone un margen de 731 millones de euros durante los próximos tres años que la Junta decidirá si quiere utilizar o no.

Esta capacidad de endeudamiento anunciada por Montero también generó polémica. La consejera de Hacienda de la Junta, Carolina España, detalló que el Gobierno andaluz ha elaborado un Presupuesto 2026 en equilibrio, es decir, sin aumentar la deuda autonómica. Desde el Ministerio consideran que este objetivo de déficit permitirá a los territorios contar sólo en 2026 con un "margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio”.