Montero ofrece condonar la deuda a las comunidades mientras frena el cupo catalán

Una de cal y otra de arena. Esta parece ser la estrategia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a celebrar el próximo 26 de febrero y en el que participan tanto el Gobierno central como todas las comunidades autónomas. Según ha anunciado en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, en esa reunión va a proponer un modelo para que el Estado se haga cargo de una parte de la deuda de las comunidades autónomas, liberando así recursos económicos "para que lo dediquen a sanidad, a educación o a la dependencia". Hay que recordar que esta condonación de la deuda es una de las medidas que el PSOE pactó con ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

El Gobierno central lleva meses negociando con ERC esta reducción de la deuda de Cataluña que se ha cifrado en unos 15.000 millones de euros, si bien Montero ha explicado que este modelo no sólo se aplicaría a esta comunidad sino que se hará extensivo a todos los territorios. "Espero una actitud receptiva; escucho declaraciones en la que me parece muy difícil que un territorio diga que no a que le quiten parte de la deuda y pueda atender otro tipo de gastos sólo y exclusivamente por una política de ruido y confrontación", ha dicho en televisión.

El cupo catalán

Pero no ha sido su único anuncio, porque si bien Montero está dispuesta a conceder esta demanda a ERC, la financiación singular de Cataluña parece que se retrasa sin fecha ni plazo. La vicepresidenta ha afirmado que el Congreso de los Diputados no ha dado ningún paso para aprobarlo y que es en esa Camára "donde se tienen que produce avances importantes". Y no se trata sólo de cambiar el modelo de financiación para esta comunidad autónoma sino también por ver cómo la red las agencias tributarias de toda España pueden colaborar y combatir el fraude fiscal, sobre todo teniendo en cuenta que Cataluña quiere incrementar su participación en la recaudación de los impuestos.

La también secretaria general del PSOE andaluz ha recordado que todos estos cambios en el modelo de financiación pasan "por una aportación de solidaridad por parte de Cataluña" con el fin de lograr la equiparación de los servicios públicos en el conjunto de los territorios. "Siempre hemos dicho que el nuevo modelo de financiación y también la financiación singular tiene que aportar más recursos a la totalidad de comunidades autónomas", ha defendido la ministra.